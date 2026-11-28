Tini Stoessel, a corazón abierto sobre lo que pasa en su entorno: "Es necesario hablar" La cantante hizo referencia a las situaciones que muchas mujeres tuvieron que atravesar y las animó a expresarse. Agregar C5N en









Tini habló por primera vez. Redes sociales

En su viral entrevista en Vogue, Tini hizo referencia a las situaciones de abuso que atravesaron muchas mujeres y compartió una conclusión a la que llegó a partir de sus propias experiencias y conversaciones. “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo”, expresó.

En ese contexto, Tini enumeró algunas conductas que muchas mujeres incorporaron a su vida cotidiana como medidas de prevención y cuidado: preguntarle a una amiga si llegó bien a su casa, pedirle que comparta su ubicación, vigilar los vasos en un boliche o avisar antes de salir. Acciones que pueden parecer habituales, pero que reflejan la preocupación constante por la propia seguridad y la de quienes las rodean.

VOGUE La artista también hizo hincapié en lo difícil que puede ser hablar sobre una situación de abuso. En ese sentido, aclaró que su intención no es exigir que las víctimas denuncien, sino destacar la importancia de poder contar lo que vivieron. “El animarse si no es denunciar es hablar, es contar, es decir. No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, sostuvo.

Por último, Tini señaló que todavía faltan conversaciones sobre esta problemática, especialmente con los hombres, y expresó que muchas veces siente que las mujeres no encuentran quién las escuche. “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”, concluyó.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul abrieron sus bolsos y mostraron su intimidad en Vogue La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul quedaron nuevamente en el centro de las miradas por ser la tapa de portada de la revista Vogue Latinoamérica, donde rompieron el silencio sobre su pareja y su próximo casamiento.

Los famosos también abrieron sus bolsos Vogue en un video donde contaron qué llevan en sus distiniguidas carteras donde hay productos de skincare y perfumes de la artista de Futttura World Tour hasta una cámara analógica con la que registran sus viajes. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue Latinoamerica (@voguelatam) La artista aseguró que tiene muchos bolsos y que lleva una combinación de elementos "para viajar" y lo que necesita "para el día a día", y el amigo de Lionel Messi aseguró que utiliza el bolso "para ir al club"y agregó a instancias de ella, también "para viajar".