Una hincha de Estudiantes realizó un gesto racista al pasar frente a un grupo de simpatizantes de Palmeiras Vestida con la camiseta del "Pincha", una hincha quedó registrada en las cámaras haciendo el gesto de "macaco" a los simpatizantes del Palmeiras. Por Agregar C5N en









Torcedora do Estudiantes imitando um macaco para a torcida do palmeiras, tava demorando pra acontecer. https://t.co/3zZl7zYw2w — gustavo da silva porra (@gutosepdasilva) November 27, 2026 Como si no escarmentaran con las rigurosas penas que se le suele poner a quien realiza actos racistas en otros países, una hincha de Estudiantes que estaba en Montevideo para asistir a la final ante Palmeiras quedó escrachada por la cámara de uno de los que participaban de ese cruce de hinchas.

Pasando por el medio de los torcedores del Verdao, la argentina puso las manos bajo las axilas y hundió la lengua bajo el labio inferior, haciendo gestos de mono.

Si pensó que iba a pasar desapercibido el gesto, no contó con el registro de una cámara que lo volvió viral casi inmediatamente, recorriendo las redes sociales de ambos países.

La formación de Estudiantes Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.