Estudiantes de La Plata ultima detalles para disputar este sábado 28 de noviembre la gran final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras en Montevideo, en un encuentro decisivo donde el cuerpo técnico del "Pincha" define los últimos nombres de la formación titular según el dibujo táctico elegido para contener al conjunto brasileño.
Con la baja obligada de Baltasar Rodríguez —quien debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en las semifinales— y con Joaquín Correa apuntando a ocupar un lugar en el banco de suplentes tras superar un desgarro, el entrenador albirrojo evalúa distintas alternativas para terminar de darle forma al equipo que saldrá desde el arranque en busca de la gloria continental.
El Pincha quiere conquistar su quinta Copa Libertadores de América.
Qué opciones maneja Estudiantes para definir la formación en la final de la Copa Libertadores
La principal incógnita en la previa del duelo ante Palmeiras pasa por el esquema táctico que utilizará el conjunto platense en el estadio de Montevideo, con dos caminos bien marcados en el análisis del cuerpo técnico:
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Línea de cinco defensores: Gastón Benedetti aparece como la principal alternativa para sumarse a la última línea y conformar una defensa de cinco hombres, priorizando la solidez y el control de las bandas frente al poderío ofensivo del equipo paulista.
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Variantes en el mediocampo y el ataque: en caso de apostar por un esquema más equilibrado o con mayor peso ofensivo para acompañar la transición, Edwuin Cetré, Eric Meza y Fabricio Pérez figuran como las principales cartas para completar los once iniciales.
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La situación de Correa y Rodríguez: mientras Joaquín Correa integrará la delegación y aguardará su oportunidad entre los relevos luego de dejar atrás una lesión muscular, Baltasar Rodríguez quedó al margen de la convocatoria por sanción disciplinaria.
La probable formación de Estudiantes de La Plata para enfrentar a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.