La formación de Estudiantes de La Plata para la final de la Copa Libertadores Estudiantes define su formación para jugar este sábado ante Palmeiras en Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026 con varias opciones. Por Agregar C5N en









La formación de Estudiantes de La Plata para la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata ultima detalles para disputar este sábado 28 de noviembre la gran final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras en Montevideo, en un encuentro decisivo donde el cuerpo técnico del "Pincha" define los últimos nombres de la formación titular según el dibujo táctico elegido para contener al conjunto brasileño.

Con la baja obligada de Baltasar Rodríguez —quien debe cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en las semifinales— y con Joaquín Correa apuntando a ocupar un lugar en el banco de suplentes tras superar un desgarro, el entrenador albirrojo evalúa distintas alternativas para terminar de darle forma al equipo que saldrá desde el arranque en busca de la gloria continental.

El Pincha quiere conquistar su quinta Copa Libertadores de América. Qué opciones maneja Estudiantes para definir la formación en la final de la Copa Libertadores La principal incógnita en la previa del duelo ante Palmeiras pasa por el esquema táctico que utilizará el conjunto platense en el estadio de Montevideo, con dos caminos bien marcados en el análisis del cuerpo técnico: