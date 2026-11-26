El Banco Central sumó cuatro ruedas sin comprar dólares y se encienden las alarmas por las reservas La autoridad monetaria completó su pausa compradora más larga del año en medio de un mercado condicionado por el feriado en EEUU, la baja liquidación del agro y las crecientes dudas sobre la capacidad de afrontar los compromisos de deuda. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Bausili no compró dólares en lo que va de la semana. Redes Sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó su cuarta rueda consecutiva sin intervenir con compras en el mercado oficial de cambios, marcando la pausa compradora más prolongada en lo que va del año. Durante la jornada del jueves, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s15 millones hasta situarse en los u$s48.733 millones. En paralelo, el volumen operado en el segmento de contado cayó a u$s506,3 millones, condicionado de manera directa por la inactividad financiera vinculada al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Pese a la paralización de las compras oficiales, el dólar mayorista cortó una racha de siete subas consecutivas al ceder $2,50 y cerrar en los $1.601,50. No obstante, la desaceleración puntual en la cotización no logró disipar la preocupación de los operadores y analistas financieros. Durante noviembre, la autoridad monetaria acumula adquisiciones por u$s344 millones, lo que representa un promedio diario de tan solo u$s23 millones, un registro sensiblemente menor frente a los u$s66 millones diarios alcanzados durante el mes de octubre.

La inactividad del Central reaviva los cuestionamientos de la City respecto a la sostenibilidad del esquema cambiario y la acumulación de divisas necesarias para atender los vencimientos de deuda del próximo año, calculados en u$s29.000 millones. Además, la confirmación sobre la activación del swap con China refleja la estrechez de recursos que enfrenta el organismo para contener la demanda de divisas.

Por último, persiste el debate en torno al atraso cambiario acumulado en el año, donde la cotización del dólar registra un incremento inferior al 10% frente a una inflación acumulada que alcanza el 28%. Si bien el dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a ubicarse en la zona de los $1.800, la banda de flotación establecida por el organismo ubica el techo de intervención cercano a los $1.984. Frente a este escenario, los analistas coinciden en que la escasez de oferta y la necesidad de resguardar divisas mantendrán bajo máxima tensión la estrategia de la autoridad monetaria de cara al cierre de año.