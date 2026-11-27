Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de noviembre El paralelo escaló a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta. Mientras que, el oficial opera a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación. El riesgo país sigue por encima de los 1.000 puntos básicos. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar?

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que "el plan no se modificará" porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Descartamos esta especulación mediática de su salida", aseguró.

Así, en el marco de una persistente presión sobre la plaza cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó el miércoles su tercera jornada consecutiva sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de contado, gracias a un notable incremento en la demanda de cobertura proveniente del sector privado. Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado disminuyó a u$s695,9 millones, desacelerándose en comparación con los u$s801,3 millones negociados el martes, sesión en la que la oferta disponible también había sido absorbida por el sector privado.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta.