El Banco Central adquirió u$s61 millones y cortó una racha de cuatro ruedas sin compras La entidad bancaria venía de jornada sin acumular reservas y había encendido las alarmas del mercado. En lo que va de noviembre suma u$s405 millones. Por Agregar C5N en









El Banco Central volvió a acumular reservas. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pudo romper la racha de cuatro ruedas sin compra de dólares y terminar una semana marcada por la baja del riesgo país y un dólar estable en torno a los $1.600. La entidad adquirió el viernes u$s61 millones que van directo a las reservas para afrontar los próximos pagos de deudas.

Con dicho movimiento, el organismo acumula u$s405 millones en lo que va de noviembre, aunque su desempeño todavía está por debajo de septiembre (u$s474 millones), que hasta el momento es el mes de menor volumen de compras de divisas del año.

En lo que va de 2026, el BCRA acumula compras por u$s16.369 millones, superando el piso de u$s10.000 millones fijado como meta mínima de acumulación de reservas en el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La meta oficial busca acercar las compras netas acumuladas hasta diciembre a los u$s20.000 millones. Sin embargo, el crecimiento del stock de reservas en el año fue menor: subió u$s7533 millones y cerró el viernes en u$s48.698 millones, con una baja diaria de US$35 millones frente a la rueda previa.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a #ReservasBCRA pic.twitter.com/A5hi6okvTY — BCRA (@BancoCentral_AR) November 27, 2026 Así, la entidad retuvo el 48,6% de las divisas compradas.Esta brecha entre las compras y la variación del stock se explica principalmente por los pagos de deuda a organismos internacionales y las ventas de dólares al Tesoro para afrontar compromisos en moneda extranjera con acreedores.