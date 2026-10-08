8 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de octubre

El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, en un inicio de mes marcado por la calma cambiaria.

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El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el inicio de octubre.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el inicio de octubre.

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El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación y se mantiene estable luego de una rueda de miércoles sin cambios, con freno en la suba de las acciones argentinas y nueva alza del riesgo país, que vuelve a rozar los 600 puntos básicos.

La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su plan de compra de dólares.
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El Banco Central acelera: acumuló u$s100 millones en la semana y las reservas retomaron la suba

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este lunes 5 de octubre y acumularon una mejora de más de u$s2.700 millones en las últimas tres ruedas. El stock aumentó u$s144 millones y cerró en u$s48.797 millones, en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares, aunque con menor fuerza que en las ruedas anteriores.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

El dólar oficial se mueve con calma en octubre.

El dólar oficial se mueve con calma en octubre.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.517.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.646,43 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.539,01.

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