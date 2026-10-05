5 de octubre de 2026 Inicio
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El mercado festejó el resultado electoral en Brasil: el real se fortaleció y la Bolsa marcó un récord

La moneda brasileña llegó a apreciarse más de 4% frente al dólar, mientras el Ibovespa superó por primera vez los 200.000 puntos.

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El mercado festejó el resultado electoral en Brasil: el real se fortaleció y la Bolsa marcó un récord

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil provocó este lunes una fuerte reacción positiva en los mercados financieros. El real se fortaleció frente al dólar y la Bolsa de San Pablo alcanzó un nuevo máximo histórico, luego de que Flávio Bolsonaro quedara primero en los comicios del domingo.

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La moneda estadounidense llegó a caer más de 4% frente al real y se ubicó por debajo de los 5 reales. A las 9:19, el dólar al contado retrocedía 4,65%, hasta los 4,9746 reales, según datos difundidos por Reuters.

El movimiento también se reflejó en la Bolsa. El Ibovespa, principal índice del mercado brasileño, llegó a superar los 200.000 puntos durante los primeros minutos de la rueda y alcanzó los 208.778 puntos, con una suba de 5,55% alrededor de las 10:17.

La reacción de los inversores

El resultado electoral fue interpretado por los operadores como una señal favorable para los activos brasileños. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre.

La diferencia entre el resultado de las urnas y las expectativas que manejaba previamente el mercado fue uno de los principales factores detrás de la reacción. Los inversores comenzaron a incorporar la posibilidad de un cambio de orientación económica y una política fiscal más restrictiva en caso de una eventual victoria de Bolsonaro.

Las acciones brasileñas también registraron fuertes avances en Wall Street. Los papeles de Petrobras llegaron a subir alrededor de 10%, mientras que las acciones de algunos bancos avanzaron hasta 14%. El ETF iShares MSCI Brazil, utilizado como referencia para invertir en activos brasileños, también mostró una fuerte suba en las operaciones previas a la apertura.

La nueva composición del Congreso también es seguida de cerca por los mercados. Una mayor presencia de sectores de centroderecha es considerada un factor que podría facilitar la aprobación de reformas económicas si Bolsonaro logra imponerse en la segunda vuelta.

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