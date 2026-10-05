El Banco Central aseguró que el 75% de los dólares de los ahorristas queda en el país En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente Vladimir Werning destacó que la salida del cepo cambiario permitió que el ahorro en dólares se convierta en materia prima para la inversión doméstica. Además, destacó que la mora no es un problema. Por Agregar C5N en









El BCRA busca transmitir estabilidad y confianza en el sistema financiero.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

Junto a autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el vicepresidente de la entidad bancaria bajó línea sobre el panorama financiero. "Superado el riesgo de las elecciones, vemos que un 75% de lo que ahorran los argentinos comprando dólares queda en el mercado doméstico, ya sea en cuentas bancarias, ALyCs o fondos comunes de inversión", explicó con gráficos ante el auditorio.

En otro trama de su disertación, Werning resaltó que medidas como la moratoria fiscal y la ley de Inocencia Fiscal ayudaron a fortalecer el ahorro dentro del país. Además, habló de la necesidad de “erradicar el desahorro público” y mantener el equilibrio de la cuenta corriente sin depender de capitales especulativos. En ese sentido, destacó que el plan económico diseñado por el Gobierno apunta a consolidar esa estabilidad y darle previsibilidad al sistema.

Sobre la mora, recordó que el pico se dio tras las elecciones de 2025, cuando los hogares llegaron al 13% de incumplimiento y el crédito privado al 7,5%. Hoy, con el 83% de personas y empresas al día, más refinanciaciones y menos préstamos impagos, aseguró que la mora “dejó de ser un lastre”.

Por su parte, destacó que el BCRA descartó rescates o subsidios para evitar el “riesgo moral” y no incentivar el incumplimiento. "No vimos ningún beneficio superior a los costos que traían. Esas medidas solo generan riesgo moral y propensión a no pagar", enfatizó.