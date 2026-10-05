5 de octubre de 2026 Inicio
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El Banco Central aseguró que el 75% de los dólares de los ahorristas queda en el país

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente Vladimir Werning destacó que la salida del cepo cambiario permitió que el ahorro en dólares se convierta en materia prima para la inversión doméstica. Además, destacó que la mora no es un problema.

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 El BCRA busca transmitir estabilidad y confianza en el sistema financiero.

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En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

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Junto a autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el vicepresidente de la entidad bancaria bajó línea sobre el panorama financiero. "Superado el riesgo de las elecciones, vemos que un 75% de lo que ahorran los argentinos comprando dólares queda en el mercado doméstico, ya sea en cuentas bancarias, ALyCs o fondos comunes de inversión", explicó con gráficos ante el auditorio.

En otro trama de su disertación, Werning resaltó que medidas como la moratoria fiscal y la ley de Inocencia Fiscal ayudaron a fortalecer el ahorro dentro del país. Además, habló de la necesidad de “erradicar el desahorro público” y mantener el equilibrio de la cuenta corriente sin depender de capitales especulativos. En ese sentido, destacó que el plan económico diseñado por el Gobierno apunta a consolidar esa estabilidad y darle previsibilidad al sistema.

Sobre la mora, recordó que el pico se dio tras las elecciones de 2025, cuando los hogares llegaron al 13% de incumplimiento y el crédito privado al 7,5%. Hoy, con el 83% de personas y empresas al día, más refinanciaciones y menos préstamos impagos, aseguró que la mora “dejó de ser un lastre”.

Por su parte, destacó que el BCRA descartó rescates o subsidios para evitar el “riesgo moral” y no incentivar el incumplimiento. "No vimos ningún beneficio superior a los costos que traían. Esas medidas solo generan riesgo moral y propensión a no pagar", enfatizó.

"Hay mucho foco puesto sobre el 13% de mora en las familias, o el 7,5% promedio general entre familias y empresas. Pero el gran avance que hay que mirar es la cantidad de personas y de firmas que hoy tienen acceso al crédito bancario, una flexibilidad financiera que antes no tenían", expresó.

El BCRA defendió el rol del ahorro en dólares y apuntó al costo financiero

Werning puso el foco en cómo los impuestos terminan inflando el costo de los préstamos. Explicó que entre IVA, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales, las cargas fiscales llegan a representar casi el 30% del costo financiero total de algunos créditos.

Según el vice del BCRA, para abaratar el crédito y darle más aire a las pymes, hace falta que las distintas jurisdicciones trabajen en conjunto y reduzcan esa presión impositiva, de modo que el financiamiento bancario pueda competir mejor con el mercado de capitales.

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