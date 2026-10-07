7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de octubre

El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación en un inicio de mes sin sobresaltos.

Por
El dólar oficial atraviesa la semana sin altibajos.

El dólar oficial atraviesa la semana sin altibajos.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación luego de una rueda de martes sin cambios, con suba de las acciones argentinas y caída del riesgo país tras las elecciones en Brasil.

La cifra del riesgo país se eleva.
Te puede interesar:

El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este lunes 5 de octubre y acumularon una mejora de más de u$s2.700 millones en las últimas tres ruedas. El stock aumentó u$s144 millones y cerró en u$s48.797 millones, en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares, aunque con menor fuerza que en las ruedas anteriores.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

El dólar oficial se mueve con calma en octubre.

El dólar oficial se mueve con calma en octubre.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.540.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.609,22 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.541,11.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa el inicio de octubre sin sobresaltos.

El dólar se estabilizó en el arranque de octubre tras la suba de septiembre

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar se estabilizó tras las elecciones en Brasil y cerró a $1.540

 El BCRA busca transmitir estabilidad y confianza en el sistema financiero.

El Banco Central aseguró que el 75% de los dólares de los ahorristas queda en el país

El dólar oficial acumuló una leve baja durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de octubre

¿A cuánto cotiza el dólar?

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de octubre

La entidad que lidera Santiago Bausili arrancó octubre con saldo positivo.

El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas brutas superaron los u$s48.600 millones

Rating Cero

Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Freddie Jackson tenía 70 años.
play

Murió el reconocido cantante de blues Freddie Jackson: tenía 70 años

Tuvo que ser asistido de inmediato por sus compañeros.

No se vio: se desmayó mientras la Sole cantaba en la despedida de Messi y despertó preocupación

Se trata de la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint.
play

Murió la actriz ganadora del Oscar Eva Marie Saint a los 102 años

Qué futbolista le pidió el poncho a La Sole

Insólito trueque: la Sole cambió con Giay el poncho con el que cantó en la despedida de Messi

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

últimas noticias

¿Qué pasó con Thiago Messi?

Tuvo que frenar todo: el momento en el que Messi recibió un inesperado pedido de su hijo Thiago

Hace 16 minutos
play

Seguí el debate en comisión por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía

Hace 39 minutos
Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El FMI pidió profundizar el ajuste fiscal y advirtió por el impacto de la crisis energética

Hace 45 minutos
La historia detrás de el poncho que lució Soledad Pastorutti nos transporta hasta Catamarca. 

La historia detrás del poncho de Argentina que usó Soledad Pastorutti en la despedida de Messi

Hace 50 minutos
Suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

Hace 54 minutos