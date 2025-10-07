De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix Te compartimos todo lo que tenés que saber sobre la nueva serie de Netflix que está dando de qué hablar en redes sociales.







La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.

Recordemos que esta serie anteriormente ya nos había mostrado la vida de Jeffrey Dahmer; además del caso de los hermanos Menéndez, como parte de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Los ocho episodios de esta tercera temporada se encuentran disponibles por medio de la aplicación de Netflix, desde México, a la que se puede acceder con una suscripción de pago.

De igual forma, las temporadas pasadas también se pueden ver a través de la misma plataforma.

Sinopsis de Monstruo: La historia de Ed Gein, la serie estreno de Netflix Esta producción plasma el caso de Ed Gein, también conocido como el ‘Carnicero de Plainfield’, quien tras su detención en 1957, fue señalado y declarado culpable del homicidio de dos mujeres.

Al momento de registrar la granja en la que vivía, la policía encontró máscaras, ropa y diversos objetos forrados con pieles humanas, provenientes de cuerpos de mujeres. Además, usaba parte de los cadáveres para crear utensilios de uso diario. Descubriéndose entre 1947 y 1950 visitó más de 40 veces diferentes cementerios, para exhumar tumbas.

Destacó que luego de que Ed perdió a sus padres y a su hermano, en diferentes años, terminó aislándose del mundo, buscando en los cadáveres de mujeres que sacaba de sus tumbas cierto parecido con su madre. mounstruoooo Tráiler de Monstruo: La historia de Ed Gein Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein Charlie Hunnam como Ed Gein

como Ed Gein Addison Rae como Evelyn Hartley

como Evelyn Hartley Laurie Metcalf como Augusta Gein

como Augusta Gein Suzanna Son como Adeline Watkins

como Adeline Watkins Tom Hollander como Alfred Hitchcock

como Alfred Hitchcock Tyler Jacob Moore como Sheriff Schley

como Sheriff Schley Joey Pollari como Anthony Perkins

como Anthony Perkins Lesley Manville como Bernice Worden mounstro