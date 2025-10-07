De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
Te compartimos todo lo que tenés que saber sobre la nueva serie de Netflix que está dando de qué hablar en redes sociales.
Recordemos que esta serie anteriormente ya nos había mostrado la vida de Jeffrey Dahmer; además del caso de los hermanos Menéndez, como parte de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Los ocho episodios de esta tercera temporada se encuentran disponibles por medio de la aplicación de Netflix, desde México, a la que se puede acceder con una suscripción de pago.
De igual forma, las temporadas pasadas también se pueden ver a través de la misma plataforma.
Esta producción plasma el caso de Ed Gein, también conocido como el ‘Carnicero de Plainfield’, quien tras su detención en 1957, fue señalado y declarado culpable del homicidio de dos mujeres.
Al momento de registrar la granja en la que vivía, la policía encontró máscaras, ropa y diversos objetos forrados con pieles humanas, provenientes de cuerpos de mujeres. Además, usaba parte de los cadáveres para crear utensilios de uso diario. Descubriéndose entre 1947 y 1950 visitó más de 40 veces diferentes cementerios, para exhumar tumbas.
Destacó que luego de que Ed perdió a sus padres y a su hermano, en diferentes años, terminó aislándose del mundo, buscando en los cadáveres de mujeres que sacaba de sus tumbas cierto parecido con su madre.