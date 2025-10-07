La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy La actriz que conquistó al público en los 90 cambió Hollywood por la escritura y una vida lejos de los reflectores.







Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La niña que deslumbró al mundo en los años noventa con su mirada encendida y su voz determinante hoy lleva una vida completamente distinta. Mara Wilson, quien interpretó a Matilda en la película dirigida por Danny DeVito, se alejó del universo de Hollywood que la lanzó a la fama a los 8 años. En la actualidad, dedica su tiempo a la escritura y la narración, un rumbo que eligió para sanar las heridas que le dejó la industria desde muy joven.

Durante el rodaje de Matilda en 1996, Mara enfrentaba un momento familiar muy difícil: su madre, Suzie Wilson, atravesaba un cáncer terminal. Mientras tanto, los actores Danny DeVito y Rhea Perlman, que eran pareja en la vida real y sus padres en la ficción, la cuidaron y acompañaron. Dos meses antes del estreno, su madre falleció, y la película se estrenó con una dedicatoria final: “Una película de Danny DeVito para Suzie Wilson”.

Lejos de lo que parecía ser una carrera prometedora, Wilson decidió alejarse de las cámaras. Luego de participar en otras producciones como El hada novata y Thomas and the Magic Railroad, comprendió que su bienestar estaba primero.

matildajpg.jpg Actualmente, participa en proyectos de voz y promueve la conversación sobre bienestar emocional.

Así es la nueva vida de Mara Wilson, la protagonista de Matilda Tras retirarse del cine, Mara estudió en la Universidad de Nueva York y encontró en la escritura una nueva forma de expresión. En 2016 publicó su autobiografía Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, donde relató cómo la fama precoz impactó en su salud mental y en su identidad.

La actriz, que hoy tiene 37 años, también presta su voz en series animadas como BoJack Horseman y Big Hero 6: La serie, y participa como narradora en podcasts de ficción. Además, se convirtió en una referente de la salud mental, compartiendo su experiencia con la ansiedad y la depresión. MATILDA Publicó en 2016 su autobiografía Where Am I Now?, donde reflexiona sobre su carrera y salud mental. En diversas entrevistas, Wilson ha dejado claro que no desea volver al cine bajo las exigencias de Hollywood. “Siendo morena, bajita y con curvas, no quiero que nadie me diga que tengo que cambiar”, expresó. Hoy elige la autenticidad por encima de la fama y la exposición mediática.