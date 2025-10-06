7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

Tras la cancelación de su recital en Paraná y en medio de protestas feministas, el músico decidió reprogramar todas sus presentaciones en distintas provincias.

Por
Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

El cantante Gustavo Cordera volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Luego de que se suspendieran sus recitales en varias provincias, el exlíder de Bersuit Vergarabat publicó un video en redes sociales para explicar su decisión y apuntar contra lo que consideró una falta de respaldo institucional.

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 
Te puede interesar:

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

“Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. La verdad es que siento que no tenemos las garantías institucionales ni legales para poder seguir tocando. Para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes decidí reprogramar todos los conciertos: el de San Francisco, el de Neuquén, el de Bahía Blanca, el de Caleta Olivia también. Y todos aceptaron”, dijo el músico.

Cordera aseguró que la medida busca “proteger a los productores” y evitar nuevos conflictos, luego de las manifestaciones que en Entre Ríos y Córdoba forzaron la suspensión de sus actuaciones. En ambos casos, colectivos feministas se concentraron frente a los espacios donde iba a presentarse para repudiar su regreso a los escenarios.

Pese a las cancelaciones, el artista confirmó que mantiene su presentación en Buenos Aires. “Lo que sí se hace, porque es mi casa desde el año 92, es Obras, el 1º de noviembre. Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones y todo el amor que nos tenemos. En ese lugar nos haremos sentir”, afirmó.

El viernes pasado, un grupo de militantes feministas se manifestó frente al Teatro Municipal de Paraná, donde Cordera tenía previsto actuar. Tras la suspensión del recital, la Asamblea Feminista MLTTN celebró el resultado en redes sociales: “Cuando supimos que el show se canceló festejamos, porque significa otro logro: el de saber que nuestra marea sigue viva y que volvimos a sacudir ese poder hegemónico. Que sepan que estamos organizades, para que el mundo sea un lugar menos hostil para nuestras infancias travitas, tortas y no binarias”.

Cordera vuelve a quedar envuelto en una polémica por justificar a Barreda

El exlíder de Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, volvió a quedar envuelto en una polémica por una serie de declaraciones formuladas en el marco del documental "Barreda, el odontólogo femicida", que se estrenó este jueves por Flow. El cantante, que en su canción La Argentinidad al palo reivindica la figura de Barreda, aseguró: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento".

Luego de las críticas que recibió por su reaparición en una entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, en las que condenó haber sufrido una cancelación por decir en 2016 que "hay mujeres que merecen ser violadas", Cordera pareció haber justificado el cuádruple asesinato perpetrado por el odontólogo.

"Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta inclusive yo puedo cometer un crimen", sostuvo el músico.

Cordera consideró además que "genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima".

"Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", aseguró el exlíder de Bersuit.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

Rating Cero

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Wos anunció su vuelta a la música.

Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

últimas noticias

Riquelme, presidente de Boca, junto a Russo.

Boca emitió un parte médico sobre la delicada salud de Miguel Russo

Hace 10 minutos
Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

Hace 1 hora
 Kristalina Georgieva y Luis Caputo en Washington

Georgieva se comunicó con Caputo: "Trabajamos para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento"

Hace 2 horas
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

Hace 3 horas
play

Kicillof, sobre el acto de Milei en el Movistar Arena: "Hay que despertarlo, está fuera de la realidad"

Hace 3 horas