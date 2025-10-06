Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

Tras la cancelación de su recital en Paraná y en medio de protestas feministas, el músico decidió reprogramar todas sus presentaciones en distintas provincias.

El cantante Gustavo Cordera volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Luego de que se suspendieran sus recitales en varias provincias, el exlíder de Bersuit Vergarabat publicó un video en redes sociales para explicar su decisión y apuntar contra lo que consideró una falta de respaldo institucional.

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

“Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas. La verdad es que siento que no tenemos las garantías institucionales ni legales para poder seguir tocando. Para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes decidí reprogramar todos los conciertos: el de San Francisco, el de Neuquén, el de Bahía Blanca, el de Caleta Olivia también. Y todos aceptaron”, dijo el músico.

Cordera aseguró que la medida busca “proteger a los productores” y evitar nuevos conflictos, luego de las manifestaciones que en Entre Ríos y Córdoba forzaron la suspensión de sus actuaciones . En ambos casos, colectivos feministas se concentraron frente a los espacios donde iba a presentarse para repudiar su regreso a los escenarios.

Pese a las cancelaciones, el artista confirmó que mantiene su presentación en Buenos Aires. “Lo que sí se hace, porque es mi casa desde el año 92, es Obras, el 1º de noviembre. Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones y todo el amor que nos tenemos. En ese lugar nos haremos sentir”, afirmó.

El viernes pasado, un grupo de militantes feministas se manifestó frente al Teatro Municipal de Paraná, donde Cordera tenía previsto actuar. Tras la suspensión del recital, la Asamblea Feminista MLTTN celebró el resultado en redes sociales: “Cuando supimos que el show se canceló festejamos, porque significa otro logro: el de saber que nuestra marea sigue viva y que volvimos a sacudir ese poder hegemónico. Que sepan que estamos organizades, para que el mundo sea un lugar menos hostil para nuestras infancias travitas, tortas y no binarias”.

Cordera vuelve a quedar envuelto en una polémica por justificar a Barreda

El exlíder de Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, volvió a quedar envuelto en una polémica por una serie de declaraciones formuladas en el marco del documental "Barreda, el odontólogo femicida", que se estrenó este jueves por Flow. El cantante, que en su canción La Argentinidad al palo reivindica la figura de Barreda, aseguró: "Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento".

Luego de las críticas que recibió por su reaparición en una entrevista con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, en las que condenó haber sufrido una cancelación por decir en 2016 que "hay mujeres que merecen ser violadas", Cordera pareció haber justificado el cuádruple asesinato perpetrado por el odontólogo.

"Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta inclusive yo puedo cometer un crimen", sostuvo el músico.

Cordera consideró además que "genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima".

"Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", aseguró el exlíder de Bersuit.