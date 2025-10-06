Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de octubre

6 de octubre de 2025 Inicio
El oficial opera a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta tras una semana en la que la divisa acumuló una suba de $100. Las miradas están puestas en Washington, donde Caputo se reunió con Bessent para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta, tras una semana en la que acumuló una suba de $100. En la cuenta regresiva antes de las elecciones, los mercados aguardan por novedades del diálogo entre el ministro de economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones. Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.440.

A tres semanas de las elecciones legislativas, crece la expectativa sobre lo que ocurra con el dólar.
A la espera de los detalles del acuerdo con EEUU, ¿qué pasará con el dólar a partir del lunes?

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $394,57 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.424,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.525,12, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.498,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454.

