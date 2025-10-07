Este es el truco para eliminar las manchas que tengas en la bacha de la cocina y que quede como nueva Este método casero es sencillo, seguro y aprovecha ingredientes que probablemente ya tengas en tu hogar. Por







Descubrí un método fácil para eliminar manchas y tener la bacha de tu cocina siempre reluciente y como nueva. Freepik

Mantener la cocina limpia puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando aparecen marcas de agua, grasa o residuos de alimentos. Sin embargo, con el truco correcto, es posible devolverle su brillo original sin gastar horas ni productos costosos. Descubrí un método fácil para eliminar manchas y tener la bacha de tu cocina siempre reluciente y como nueva.

Incorporar este tip a tu rutina de limpieza te permitirá disfrutar de un espacio más higiénico y estético sin gastar demasiado tiempo ni dinero. Además, al usar ingredientes naturales, evitas químicos agresivos, cuidando tu salud y el medio ambiente.

La cocina es uno de los espacios más usados de la casa, donde pasamos gran parte del día preparando alimentos, compartiendo momentos y realizando tareas diarias. Por eso, es clave mantenerla higienizada, no solo para que luzca impecable, sino también para prevenir bacterias y garantizar un espacio seguro para cocinar y compartir. Una limpieza regular y eficiente de superficies como la bacha, la mesada y los utensilios no solo mejora la estética del lugar, sino que también protege la salud de toda la familia y facilita las tareas cotidianas.

Bacha de cocina Freepik

Así es el truco para limpiar la bacha y que se mantenga reluciente Para empezar, mezcla bicarbonato de sodio con un poco de vinagre blanco hasta formar una pasta. Esta combinación es ideal para descomponer las manchas difíciles y la acumulación de sarro. Aplica la pasta sobre toda la superficie de la bacha y deja actuar durante unos 10-15 minutos. El efecto efervescente ayudará a levantar la suciedad incrustada sin dañar el material.