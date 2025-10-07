FEHGRA presentó una nueva edición del Torneo Federal de Chefs en la FIT 2025

Con cocina en vivo, degustaciones y la presencia de Narda Lepes, FEHGRA lanzó la nueva edición del Torneo Federal de Chefs 2025-2026 en el marco de la Feria Internacional de Turismo. El certamen recorrerá el país en busca de los talentos que mejor representen la diversidad gastronómica argentina.

El pasado 29 de septiembre, el stand institucional de FEHGRA en la Feria Internacional de Turismo (FIT) se convirtió en una gran cocina abierta. Allí se presentó oficialmente una nueva edición del Torneo Federal de Chefs, el certamen que desde hace más de una década recorre el país para celebrar el oficio, la identidad y la creatividad de los cocineros argentinos.

La jornada, dirigida a prensa y profesionales del sector, combinó demostraciones de cocina en vivo y degustaciones de los platos ganadores de la última final, entre otros, en un ambiente de intercambio que reflejó el espíritu del torneo: compartir conocimiento, sabores y experiencias.

Entre los invitados estuvieron autoridades del sector y reconocidos referentes de la gastronomía nacional. Narda Lepes, quien presidió el jurado de la Gran Final 2025, fue una de las figuras destacadas del lanzamiento y celebró la iniciativa por su aporte a la profesionalización y al desarrollo federal del sector.

El Torneo Federal de Chefs nació en 2013 con la idea de trazar un mapa vivo de la gastronomía argentina. A lo largo de sus ocho ediciones, miles de cocineros de todo el país participaron en rondas clasificatorias —las cuales se desarrollan en distintas provincias—, donde cada equipo representa su región a través de productos locales y técnicas propias.

Lo que comenzó como un certamen de alcance sectorial se transformó con los años en una verdadera red de formación, encuentro y promoción de la cocina nacional.

FEHGRA en FIT - 3

En agosto pasado, durante la exposición HOTELGA 2025, se llevó a cabo la Gran Final de la última edición. Allí, 23 equipos compitieron frente a un jurado presidido por Narda Lepes.

El primer puesto fue para Cartof, de Córdoba, con los chefs Gustavo Dante Gutiérrez Aparicio y Agustín Vilchez; el segundo para Presencia Recoleta, de Buenos Aires, y el tercero para el Hotel Lahuen-Co, de Mendoza. Además, se entregaron menciones a cocineros de Santiago del Estero, Misiones y CABA por sabor, buenas prácticas e investigación de producto.

FEHGRA en FIT - 2

Con la nueva edición 2025-2026 ya en marcha, el torneo volverá a recorrer el país con rondas clasificatorias en distintas provincias, que culminarán en la Gran Final a realizarse en HOTELGA 2026.

Más allá de la competencia, el certamen busca seguir tejiendo lazos entre cocineros, productores y empresarios, y reafirmar a la gastronomía argentina como una expresión cultural que atraviesa regiones, acentos y tradiciones.