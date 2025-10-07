IR A
Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

Marvel Studios reestructura su calendario y elimina una película clave del MCU, dejando atrás teorías y expectativas sobre su futuro multiversal.

La misteriosa cinta

La misteriosa cinta, conocida solo como "película de Marvel sin título", tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

El Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a sacudir el tablero. En medio de una etapa de reajustes y tras el bajo desempeño de sus estrenos más recientes, el estudio ha decidido eliminar una de sus películas programadas, desmintiendo así varias teorías que los fans habían alimentado durante meses sobre el futuro del MCU. Con grandes producciones a la vista, la decisión marca un punto de inflexión en la estrategia de Marvel Studios.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Los próximos años pintaban como un nuevo renacer para la franquicia. En 2026, “Spider-Man: Un Nuevo Día” y “Avengers: Doomsday” prometen traer de vuelta el brillo que parecía haberse apagado.

Un año después, en 2027, “Avengers: Secret Wars” cerrará la saga del Multiverso con una de las producciones más ambiciosas del estudio. Sin embargo, entre estos títulos, una cuarta película debía llenar el vacío y conectar las historias… hasta que Disney la eliminó silenciosamente de su programación.

Qué pasó con la película que Marvel tenía prevista para 2027

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027. Aunque no se sabía oficialmente de qué personaje trataría, su posición entre “Doomsday” y “Secret Wars” la convertía en una pieza esencial dentro del calendario del MCU. Sorprendentemente, el lugar que ocupaba ha sido reemplazado por nada menos que la secuela de “Los Simpson: La Película”, desplazando por completo la producción marvelita.

Con esta modificación, varias teorías de los fans han quedado descartadas. La más fuerte apuntaba a “Doctor Strange 3″, una película que supuestamente seguiría los eventos del Multiverso junto a Clea, el personaje interpretado por Charlize Theron. Muchos creían que Benedict Cumberbatch retomaría el papel antes de aparecer en la próxima cinta de “Avengers”, pero el calendario actualizado demuestra que no será así.

Avengers: Doomsday

Tras su aparente destino en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, los rumores sobre su retorno habían cobrado fuerza. Los fanáticos esperaban que “Wanda Maximoff: Scarlet Reborn” —como algunos la bautizaron en redes— sirviera de puente emocional entre las dos próximas entregas de “Avengers”. Pero esa posibilidad parece haber quedado archivada, al menos por ahora.

El ajuste también afecta otros proyectos esperados. “Blade”, protagonizada por Mahershala Ali, sigue enfrentando retrasos y, con esta nueva reestructuración, probablemente no vea la luz hasta después del cierre del Multiverso. “Black Panther 3″ apunta ahora al 2028 y el rumoreado “World War Hulk” —una de las producciones más pedidas por los fans— se aleja del horizonte inmediato.

Esta decisión de Disney y Marvel no solo implica un cambio de fechas, sino también una redefinición de prioridades. El estudio parece enfocado en recuperar su reputación con menos producciones, pero de mayor impacto.

En tiempos donde la saturación de contenido ha desgastado la marca, el movimiento puede ser una jugada estratégica para garantizar que cada estreno vuelva a sentirse como un evento. El futuro del MCU quizá sea más pequeño, pero podría brillar con más fuerza.

