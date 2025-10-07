IR A
Está en Netflix y una serie súper entretenida para ver de un tirón el finde largo de octubre

Esta serie continúa la línea de una antología de historias oscuras y retorcidas, un estilo aclamado por los usuarios de la plataforma de streaming.

Si sos fanático de las historias oscuras

Si sos fanático de las historias oscuras, esta serie es para vos.

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente debido a su extenso catálogo de calidad, que cuenta con series y películas que no paran de deleitar a los usuarios. Un ejemplo de estas es una de drama estrenada el pasado 3 de octubre, que se convirtió en una de las más populares.

Se trata de Monstruo: la historia de Ed Gein, la tercera entrega de la exitosa saga creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La serie de ocho capítulos narra la vida de uno de los asesinos más brutales de Estados Unidos, cuya historia real inspiró clásicos del cine como El silencio de los inocentes y La masacre de Texas. Desde su lanzamiento se posicionó rápidamente entre los títulos más vistos de la plataforma.

Protagonizada por Charlie Hunnam, junto a Laurie Metcalf y Susana Son, la producción combina suspenso, terror psicológico y una cuidada ambientación. Con esta nueva temporada, Netflix consolida una antología que comenzó con los casos de Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez, y que promete seguir cautivando a los amantes de las historias oscuras.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Netflix: sinopsis de Monstruo: la historia de Ed Gein

La historia se centra en un caso perturbador de la historia criminal estadounidense: Edward Gein, un asesino y profanador de tumbas de la década de 1950, conocido como el Carnicero de Plainfield.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Gein confesó haber asesinado a dos mujeres y exhumó numerosos cuerpos de cementerios locales, utilizando sus restos para crear trofeos y objetos macabros con la piel y los huesos de sus víctimas. Su retorcida fascinación por los cadáveres y su oscuro comportamiento revelan los horrores de su trastorno psicológico.

Tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Avance oficial | Netflix

Reparto de Monstruo: la historia de Ed Gein

  • Charlie Hunnam (Ed Gein)
  • Laurie Metcalf (Augusta Gein)
  • Suzanna Son (Adeline Watkins)
  • Vicky Krieps (Ilse Koch)
  • Tom Hollander (Alfred Hitchcock)
  • Olivia Williams (Alma Reville)
  • Lesley Manvilla (Bernice Worden)
  • Joey Pollari (Anthony Perkins)
