En la intimidad de su casa, la actriz compartió un outfit relajado, ideal para estar un domingo en el hogar.

Florencia Peña sigue luciéndose como una de las mejores actrices del circuito teatral, en este caso con la obra de Pretty Woman, en el que ella protagoniza a la inolvidable Vivian Ward. Asimismo, la artista también tiene tiempo para compartir su intimidad y looks junto a sus fanáticos, a través de las redes sociales.

En este caso publicó en su cuenta de Instagram un video en el cual se la puede ver en su casa un domingo, en un día aparentemente soleado. Sin embargo, lo que destacó por sobre todas las cosas fue su look casual que usó para estar en casa . En este caso, Peña eligió un conjunto cómodo y veraniego , ideal para aprovechar el comienzo del buen tiempo con la primavera.

Arriba tiene una remera gris clara de tirantes finos, ajustada al cuerpo y anudada en la parte delantera , que la combina con un short gris claro de tela liviana, de cintura elástica y caída suelta . El conjunto transmite una sensación de comodidad y frescura, recomendado para el clima más caluroso que se avecina.

Flor Peña humilló a Lilia Lemoine

Hace pocos días, la actriz tuvo un cruce en redes con la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine. La libertaria había publicado un video en X para pedirles a los militantes que fueran el próximo lunes al Movistar Arena para la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei, titulado "La construcción del milagro".

Sin embargo, en la descripción, Lemoine escribió: "Evento hecho con fondos privados (no es una charla de Florencia Peña) y la entrada es sin cargo". Fue allí que la actriz citó el tuit y le respondió: "¿Lo del 'milagro' es por vos?".

Tras el tuit humillante de la actriz, la diputada nacional contestó: "Gracias por compartir. ¡Reservá una entrada, te esperamos! (No te juzgamos por lo que hayas hecho con tu vida privada Flor, te juzgamos por haber cobrado fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey)".