Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de septiembre

El oficial opera a $1.323,75 para la compra y $1.378,76 para la venta y se encamina a cerrar otro mes al alza.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.323,75 para la compra y $1.378,76 para la venta , tras una rueda de lunes al alza con la implementación de la nueva restricción cambiaria que limita la operatoria con dólares financieros, que siguió a una semana de desplome en medio de los guiños desde Estados Unidos al gobierno de Javier Milei . Por su parte, en Banco Nación, opera a $1.350 para la venta, y el blue se comercializa en torno a los $1.415.

Primer impacto del nuevo cepo: subió el dólar oficial y se achicó la brecha con el blue

Sobre el final de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró parcialmente el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

El respaldo de Donald Trump al presidente Javier Milei tras su reunión en Nueva York había generado una reacción favorable en los mercados que retrotrajo al dólar a niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires . Para el mandatario estadounidense, el libertario "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Además, con el objetivo de ingresar divisas en un contexto de fuerte tensión cambiaria, el Gobierno había eliminado las retenciones a los granos, y a las carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.323,75 para la compra y $1.378,76 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.360.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.794,00.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.496,06, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,91.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.343,50.