Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de septiembre

El oficial opera a $1.323,75 para la compra y $1.378,76 para la venta y se encamina a cerrar otro mes al alza.

Por
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Desde el viernes, quienes compren dólar oficial no podrán operar con los financieros por 90 días. 
Primer impacto del nuevo cepo: subió el dólar oficial y se achicó la brecha con el blue

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.323,75 para la compra y $1.378,76 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.360.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.794,00.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.496,06, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,91.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.343,50.

La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.

Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

El dólar oficial se desinfló luego de haber superado los $1.500.

A cuánto cotiza el dólar este domingo y en qué valor abrirá el lunes

Dólar hoy 27 de septiembre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de septiembre

El Gobierno reinstauró el cepo al dólar. 

Vuelve una medida del cepo: los compradores del dólar oficial no podrán operar divisas financieras

El dólar cerró la semana abajo de los $1.400. 

El dólar cerró la semana al alza, pero abajo de los $1.400: se dispararon los financieros

