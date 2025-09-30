El Gobierno autorizó la privatización parcial de la empresa que controla las centrales nucleares

La medida, anunciada dos semanas atrás por el vocero Manuel Adorni, establece que el 5% de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) se distribuirá entre trabajadores, un 44% se licitará y el 51% quedará en manos del Estado.

El Gobierno autorizó la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) , una privatización parcial que había sido anunciada dos semanas atrás y que llevó al bloque de senadores de Unión por la Patria a presentar un proyecto que "deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica" de la compañía.

La medida se implementó a través del Decreto 695/2025 , publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Actualmente, la empresa está en manos del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Energía Argentina (ENARSA). Es una de las pocas compañías estatales con superávit: en el primer trimestre de este año fue de $17.234 millones.

NASA, encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse, que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida) es una de las que quedó incluida en la Ley Bases como sujeta a privatización. Estimaciones preliminares de analistas del sector apuntaban que podía tener una valuación total de entre u$s560 millones y u$s1000 millones .

La decisión se enmarca en el Plan Nuclear Argentino a cargo del presidente de la empresa, Demián Reidel , que busca "promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio", entre otros puntos.

"Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización. Esto representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos", había subrayado Adorni.

El Gobierno autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica: los detalles

El Gobierno estableció la implementación de un "programa de propiedad participada" por el 5% del capital accionario de NASA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. En tanto, el 51% restante lo conservará el Estado, mediante la Secretaría de Energía.

En el decreto se habilitó la intervención de la unidad ejecutora especial temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas y se destacó la "conveniencia de transferencia" de la actividad de la empresa al sector privado y destacó que el objetivo es "nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes".