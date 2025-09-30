La actriz y exdirigente de la Asociación Argentina de Actores murió a los 86 años. Tuvo una destacada trayectoria en cine, teatro y también televisión.

Con profunda tristeza, la Asociación Argentina de Actores comunicó la muerte de Adriana Aizenberg, reconocida actriz argentina que integró los elencos de El Encargado y Los exitosos Pells. Tenía 86 años.

Desde la Asociación Argentina de Actores emitieron un comunicado que se compartió en redes sociales: "Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos".

Con más de seis décadas de carrera, fue reconocida tanto por su talento artístico como por su compromiso gremial dentro del ente que nuclea a los actores y las actrices de Argentina.

Nacida en Santa Fe en 1938, Aizenberg se afilió a la Asociación Argentina de Actores en 1964 y, desde entonces, desarrolló una carrera que abarcó más de seis décadas, dejando una marca imborrable en la escena artística del país. Su formación con Augusto Fernandes la llevó a integrar el grupo fundacional ETEBA , junto a nombres como Lito Cruz y Héctor Bidonde, y posteriormente a ser parte del elenco estable del Teatro San Martín , donde brilló en títulos como Venecia, El violinista en el tejado y Seis personajes en busca de un autor.

Actuó en clásicos como Plata dulce y recibió el reconocimiento de la crítica por su labor en Mundo grúa y especialmente en El abrazo partido, con la que alcanzó masividad. Su rostro también se volvió habitual en la televisión, con participaciones en producciones que marcaron época como Poliladron, Vulnerables, Mujeres asesinas y Los exitosos Pells.

En los últimos años mantuvo plena vigencia, ganándose el cariño de nuevas generaciones gracias a su papel de Consuelo Salustri en la serie El encargado, que le permitió acercarse al gran público con renovada frescura.

Aizenberg también tuvo un fuerte compromiso con sus colegas: entre 1996 y 1998 integró el Secretariado Mutual de la Asociación Argentina de Actores, aportando a la vida gremial del sindicato que la acompañó durante toda su carrera.

Su labor fue reconocida en 2004 con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación, distinción que coronó una vida dedicada enteramente al arte.