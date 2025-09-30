Este es el pintalabios que sorprendió a todos en la semana de la moda de Londres Un labial intenso marcó tendencia en la pasarela londinense. Su fórmula hidratante y precio accesible lo convierten en un elemento infaltable. Por







La participación de Ana Milán fue uno de los puntos más llamativos. L'Oréal

La última edición de la Semana de la Moda dejó grandes momentos en la pasarela, pero también dejó a la vista tendencias que rápidamente se convirtieron en tema de conversación. Entre estas, destacó un pintalabios que se quedó con todas las miradas y se transformó en el protagonista del maquillaje de una de las presentaciones más esperadas.

Este evento, considerado una de las citas más influyentes de la industria, no solo muestra las nuevas colecciones de las principales casas de moda, sino que también funciona como vidriera de estilos y productos de belleza que marcan la temporada. Celebridades, modelos y referentes internacionales se reúnen en un escenario que le da lugar tanto a la innovación, como al diseño y a mensajes inspiradores.

En medio de los desfiles más comentados, la participación de Ana Milán fue uno de los puntos más llamativos. La actriz española debutó como modelo en un show que celebró la diversidad y la belleza en todas sus formas, y su look estuvo definido por un detalle beauty que rápidamente se robó toda la atención: su labial rojo intenso.

Ana Milán en la pasarela de L'Oréal Paris Gtres

Qué pintalabios fue uno de los más destacados en la semana de la moda de Londres El debut de Ana Milán en la pasarela de L'Oréal Paris generó sorpresa, no solo por el elegante vestido que lució, sino también por su maquillaje. La actriz llevó en los labios el Power Matte Mugler x L'Oréal Paris, una edición especial en el tono Red 1974. Este producto, fruto de la colaboración entre L'Oréal y Mugler, mezcla un color rojo vibrante con una fórmula enriquecida con ácido hialurónico que hidrata y aporta confort a lo largo del día.

L'Oréal Paris L'Oréal Paris Además de este lanzamiento, la pasarela dejó otros favoritos entre los que sobresalen clásicos como el Rouge Dior y el Silky Matte Lipstick de MAC en el tono Ruby Woo, dos alternativas que refuerzan la vigencia del rojo como el color infaltable de la temporada.