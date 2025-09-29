Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión APTRA entregó las nuevas estatuillas a los mejores del 2024 y hubo varias sorpresas en la fiesta organizada por Telefe.







Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa. Telefe

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló todos los ganadores de la 53° edición de los Martín Fierro, la cual se llevó a cabo en el Hilton Buenos Aires y entregó las estatuillas que consagraron a los mejores de la televisión en la temporada 2024.

Con una transmisión exclusiva de Telefe y la conducción de Santiago del Moro, los Martín Fierro 2025 comenzaron con una previa a las 17:00, la cual estuvo conducida por Pía Shaw y Sofía Martínez. Luego, a las 19:00, fue el momento de la alfombra roja con Iván de Pineda, Zaira Nara, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.

A las 21:00, Santiago del Moro recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, recién está pautado para media hora después de la medianoche, es decir a las 00:30, aunque esto suele cambiar con el transcurso del programa.

Martín Fierro Los Martín Fierro premian a la excelencia en la televisión. Redes sociales

Vale recordar que los últimos ganadores del Martín Fierro de Oro fueron Telefe noticias (2023), Gran Hermano (2022) y MasterChef Celebrity Argentina (2021), es decir todos programas de Telefe. Y esto parece ser lo más justo, ya que es el canal líder total del rating año tras año, con El Trece muy lejos en los números.