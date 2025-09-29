IR A
Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

APTRA entregó las nuevas estatuillas a los mejores del 2024 y hubo varias sorpresas en la fiesta organizada por Telefe.

Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

Telefe

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló todos los ganadores de la 53° edición de los Martín Fierro, la cual se llevó a cabo en el Hilton Buenos Aires y entregó las estatuillas que consagraron a los mejores de la televisión en la temporada 2024.

Con una transmisión exclusiva de Telefe y la conducción de Santiago del Moro, los Martín Fierro 2025 comenzaron con una previa a las 17:00, la cual estuvo conducida por Pía Shaw y Sofía Martínez. Luego, a las 19:00, fue el momento de la alfombra roja con Iván de Pineda, Zaira Nara, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.

A las 21:00, Santiago del Moro recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, recién está pautado para media hora después de la medianoche, es decir a las 00:30, aunque esto suele cambiar con el transcurso del programa.

Martín Fierro
Los Martín Fierro premian a la excelencia en la televisión.

Vale recordar que los últimos ganadores del Martín Fierro de Oro fueron Telefe noticias (2023), Gran Hermano (2022) y MasterChef Celebrity Argentina (2021), es decir todos programas de Telefe. Y esto parece ser lo más justo, ya que es el canal líder total del rating año tras año, con El Trece muy lejos en los números.

Estos son todos los ganadores de los Martín Fierro 2025

  • Panelista: Diego García Sáez (Todas las tardes - El Nueve); David Kavlin (Todas las tardes - El Nueve); Luis Bremer (A la tarde – América TV); Pía Shaw (A la Barbarossa – Telefe).
  • Musical: La peña de Morfi (Telefe); Pasión de sábado (América TV); Planeta 9 (El Nueve).
  • Aviso publicitario: Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia GUT; Felicitá, Preferido Molinos Río de La Plata – Agencia La América; Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis; Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla.
  • Cronista / Movilero: Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa – Telefe); Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – El Trece); Daniel Roggiano (El noticiero de la gente - Telefe); Oliver Quiroz (A la tarde – América TV).
  • Noticiero diurno: El Noticiero de la gente (Telefe)
  • Reality: Cantando (América TV); Gran Hermano (Telefe); Survivor: Expedición Robinson (Telefe).
  • Jurados: Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos - Telefe); Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino (Cantando - América TV); Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El gran premio de la cocina - El Trece).
  • Interés general: La noche de Mirtha (El Trece); Nara que ver (El Nueve); Susana Giménez (Telefe).
  • Noticiero nocturno: América noticias (América TV); Telefe noticias (Telefe); Telenoche (El Trece).
  • Labor periodística femenina: Carolina Amoroso (Telenoche – El Trece); Soledad Larghi (América noticias – América TV); Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve); Gisele Sousa Dias (Telefe noticias – Telefe).
  • Labor periodística masculina: Rodolfo Barili (Telefe noticias - Telefe); Nelson Castro (Telenoche – El Trece); Claudio Rígoli (Telenueve Central – El Nueve).
  • Ficción: El encargado (El Trece); El método (El Nueve); Iosi, el espía arrepentido (El Trece); Margarita (Telefe).
  • Magazine: A la Barbarossa (Telefe); Cortá por Lozano (Telefe); DDM (América TV); Mañanísima (El Trece).
  • Big Show: Bake Off Famosos (Telefe); La noche perfecta (El Trece); Noche al dente (América TV).
  • Labor en conducción femenina: Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece); Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe); Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe); Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe); Mariana Fabbiani (DDM – América TV); Pamela David (Desayuno Americano – América TV).
  • Labor conducción masculina: Darío Barassi (¡Ahora caigo! – El Trece); Iván de Pineda (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefe); Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe); Guido Kaczka (Los 8 escalones - El Trece).
  • Entretenimientos: ¡Ahora caigo! (El Trece); Escape perfecto (Telefe); Los 8 escalones (El Trece).
  • Humorístico / de actualidad: Bendita (El Nueve); Pares de comedia (NET TV); Pasó en América (América TV).
  • Actor protagonista de ficción: Guillermo Francella (El encargado – El Trece); Gabriel Goity (El encargado – El Trece); Benjamín Vicuña (Terapia alternativa – El Trece).
  • Actriz protagonista de ficción: Isabel Macedo (Margarita – Telefe); Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido – El Trece); Carla Peterson (Terapia alternativa – El Trece).
  • Actor de Reparto: Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – El Trece); Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece); Rafael Ferro (Margarita – Telefe).
  • Actriz de Reparto: Julia Calvo (Margarita – Telefe); Romina Gaetani (Buenos chicos – El Trece); Verónica Llinás (El fin del amor – El Trece).
  • Periodístico: LAM (América TV); GPS (América TV); A la tarde (América TV).
  • Producción integral: Bake Off Famosos (Telefe); Survivor: Expedición Robinson (Telefe); Telenueve Central (El Nueve).
  • Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe); Comer para creer (América TV); Qué mañana! (El Nueve).
  • Revelación: Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy); Mora Bianchi (Margarita – Telefe – personaje: Margarita); Ramiro "Toti" Spangenberg (Margarita – Telefe – personaje: Merlín).
  • Labor humorística: Marcos "Bicho" Gómez (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública); Gustavo "Peto" Menahem (La noche perfecta – El Trece); Nazareno Móttola (La peña de Morfi y Susana Giménez – Telefe).
  • Noticiero diurno: Arriba argentinos (El Trece); El noticiero de la gente (Telefe); Telenueve al mediodía (El Nueve).
  • Deportivo: Carburando (El Trece); CONMEBOL Libertadores (Telefe); Copa América (Telefe); Juegos Olímpicos de París 2024 (Televisión Pública).
  • Autor / Guionista: Sebastián Borensztein, Andrés Gelós, Natacha Caravia, Sergio Dubcovsky y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – El Trece); Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita – Telefe); Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El encargado – El Trece).
  • Director: Eduardo Ripari y Mariano Ardanaz (Margarita – Telefe); Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – El Trece); Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado y Terapia alternativa – El Trece).
  • Director de No Ficción: Lucas Arecco (LAM y Cantando – América TV); Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe); Sergio Zaraza (Survivor: Expedición Robinson – Telefe).
  • Branded Content: El gran bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe); Historias de estación (AXION – Lele Cristobal - Telefe); Que nadie se quede afuera (Citroën C3 - Telefe).
  • Cultural / Educativo: Argentina de película (América TV) - Teté Coustarot; Proyecto Tierras (Telefe) - Germán Martitegui; Tecno tendencias (América TV) - Fernando Carolei.
  • Viajes/Turismo: Iván de viaje (Telefe) - Iván de Pineda; Resto del mundo (El Trece) - Federico Bal; Tenés que ir!!! (El Nueve) - Hernán Lirio.
  • Programa de Servicios: ADN, buena salud (Televisión Pública) - Milton Dan y Mariana Kersz; BA Emergencias (El Nueve); Intelexis mujer (NET TV).
