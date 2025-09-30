Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

IR A
Marvel Zombies ya tiene planes para una temporada 2 en Disney Plus. Descubre las condiciones para que esto ocurra.

La serie animada “Marvel Zombies” debutó el 24 de septiembre de 2025 en Disney Plus, llevando el terror y la acción del universo Marvel a un nivel sangriento y sin precedentes. La pregunta que muchos fans se hacen es si habrá una segunda temporada, especialmente tras la recepción positiva y los planes revelados por el equipo creativo, que incluye al director Bryan Andrews y al productor Brad Winderbaum.

El futuro de “Marvel Zombies”, la primera serie animada del UCM calificada para adultos, tiene grandes posibilidades narrativas que aún quedan en el tintero para una eventual temporada 2 del spin-off nacido de “¿Qué pasaría si...?” ¿Qué pasará con los sobrevivientes en este universo devastado? Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre el posible regreso de los superhéroes zombis a Disney Plus.

Qué pasará con Marvel Zombies y una nueva temporada en Disney+

Aunque Marvel y Disney Plus aún no han confirmado oficialmente una segunda temporada de “Marvel Zombies”, el creador y director Bryan Andrews, en declaraciones a Variety, dejó claro que el equipo creativo ya tiene planeadas nuevas historias. Según reveló, existe tanto material narrativo que incluso tuvieron que dejar fuera a varios personajes y subtramas en la primera entrega.

Andrews aseguró que ya tiene una idea concreta de cómo comenzaría la próxima temporada, lo que incrementa la expectativa de los fans que piden más capítulos en redes sociales.

Todo parece indicar que el futuro de la serie dependerá de la recepción de la audiencia y del número de suscriptores y visualizaciones que logre en Disney Plus.

Con múltiples arcos y personajes aún fuera de pantalla, Bryan Andrews, creador y director del spin-off nacido”, tienen suficiente material para dar forma a una segunda entrega de “Marvel Zombies”. La idea inicial era explorar saltos temporales más oscuros y un estilo cercano a la fantasía medieval, pero se decidió mantener el desarrollo en un tiempo más inmediato, sin descartar el regreso de figuras icónicas e incluso la posibilidad de nuevos universos inspirados en “¿Qué pasaría si...?”.

Todos los episodios se estrenaron el mismo día: 24 de septiembre de 2025, exclusivamente en Disney+. Este formato de estreno completo ya lo vimos en otras series como “Echo” o “Eyes of Wakanda”, y la verdad, para una historia tan intensa, es ideal poder ver todo de una sola vez. Si ya tienes una suscripción activa a Disney+, no tienes que hacer nada más. Solo sentarte, prepararte psicológicamente y quizás no comer mientras la ves.

