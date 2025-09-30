IR A
Video: el emotivo recuerdo de Fede Bal a su padre y Los Simuladores en los Martín Fierro que se hizo viral

El conductor ganó el premio con su programa Resto del Mundo y subió al escenario junto con sus compañeros para agradecer, pero antes de bajarse realizó una referencia al personaje de su padre en la histórica ficción.

El guiño de Fede Bal a su padre y a Los Simuladores

El conductor Federico Bal se hizo viral en los Martín Fierro 2025 con un guiño a su padre Santiago Bal y a Los Simuladores al momento de subirse al escenario y recibir el premio por el programa Resto del Mundo en eltrece, programa que lidera el rating en ese horario.

En la terna estaban Iván de viaje (Telefe) - Iván de Pineda; Tenés que ir!!! (El Nueve) - Hernán Lirio y Resto del mundo (El Trece) - Federico Bal. El ganador fue el último para sorpresa de muchos, ya que suele ser una terna peleada por la presencia del conductor de Pasapalabra.

Fue entonces que subió al escenario y expresó: "Muchas gracias, somos muy felices de hacer este programa hace muchos años. Gracias a El Trece, que es nuestra casa. Gracias también a todos los argentinos que encontramos por el mundo, que siempre tienen ganas de volver a la Argentina, que es el mejor país del mundo".

Y agregó: “Y por último, quiero agradecer a unas personas que ellos, creo que saben en este momento a quienes me refiero". Fue entonces que utilizó un encendedor y prendió la llama.

¿A qué se refería? A una escena de Los Simuladores en donde el productor Santiago Bal hizo lo mismo. La escena pertenece a El último héroe, el capítulo número 9 de la primera temporada de Los Simuladores.

El capítulo incluye la participación de Bal mayor en uno de los capítulos más recordados porque fue la primera aparición de Franco Milazzo, un personaje que fue determinante para el resto de la trama.

