Con Pampita y Natalia Oreiro a la cabeza, los mejores looks del Martín Fierro 2025

Las figuras más destacadas desfilaron por la alfombra roja del Hotel Hilton antes del inicio de la ceremonia.

Los premios Martín Fierro se desarrollaron en el Hotel Hilton y los famosos posaron con sus mejores looks en la alfombra roja. Los primeros en llegar fueron algunas figuras de Telefe como Momi Giardina, Santi Talledo y Lucila Tora Villar, pero para el final llegaron Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Del Moro le dio el oro a Del Moro.
Los mejores memes de los Martín Fierro, luego del Oro para Santiago del Moro

A las 21:00, el conductor recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, el cual era uno de los premios más esperados de la noche, se lo llevó el mismo Santiago del Moro, anunciado por él mismo.

La más destacada de la noche fue Carolina Pampita Ardohain, quien utilizó un vestido de Carolina Herrera y joyas de Flo Boskis Stad. Otra de las más esperadas fue Mirtha Legrand, quien llegó con su familia y utilizó un vestido de alta costura color plateado.

Embed - Pampita on Instagram: " @bauti.vicuna #martinfierro @floboskis.stad @carolinaherrera @maticesok @zac.guedes @zacariasguedes @estefania_novillo @estudionovillo @mechiugarte @_giulguagnini @julietad.ph"
View this post on Instagram

A post shared by Pampita (@pampitaoficial)

Juana Viale lució un vestido Gabriel Lage haute couture con escote, realizado con brocado de seda laminado y con las mismas joyas de Pampita marca Flo Bskis Stad. Por su parte, Susana Giménez usó un vestido de mangas largas con un tono plateado.

Embed - Mono Gomez on Instagram: "Una nueva edición de los Premios Martín Fierro y pasaron cosas en la Alfombra Roja “lluvia de Estrellas ! @telefe @aptraorg"
View this post on Instagram

A post shared by Mono Gomez (@monogomez1)

Natalia Oreiro también llamó la atención con un vestido color marfil y silueta sirena de Javier Saiach con la espalda descubierta. Las joyas fueron de Simonetta Orsini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agus_rey/status/1972826252068504041&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GildaUpdates/status/1972838955994501392&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicoCortesC5/status/1972875498494832670&partner=&hide_thread=false
