Nuevo aumento en el precio del gas: cuál será el impacto en la factura El Gobierno definió un recargo sobre el costo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), en el marco de la reestructuración del sistema energético para el retiro de los subsidios.







Llega un nuevo incremento en las facturas de gas natural.

Los usuarios de gas natural sufrirán un nuevo incremento en sus boletas luego de que el Gobierno definiera un recargo del 7% sobre el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), en el marco de la reestructuración del sistema energético. Sin embargo, el impacto en las facturas será mínimo.

La medida se implementó a través de la Resolución 1448/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Luis Caputo.

"Establécese que el recargo previsto será equivalente al siete por ciento (7%) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional", indica el texto.

hornalla de gas Télam

En los considerandos, la norma plantea que "la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, encontrándose el Estado Nacional imposibilitado de continuar realizando dichos aportes que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda implementado por las administraciones anteriores".

La resolución señala que la Secretaría de Energía debe "continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables, con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías". No obstante, el traslado que este recargo tendrá en la factura de los usuarios es leve, y no superará los $30 para los usuarios N1, que no cuentan con subsidios.