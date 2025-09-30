El look de Silvina Escudero que se robó las miradas: un vestido largo con escote y espalda descubierta

Hace una semana, la modelo participó de la mesa de Mirtha Legrand, y brilló con su atuendo en las redes sociales.

Silvina Escudero formó parte de "La Noche de Mirtha" , el programa de El Trece en el cual Mirtha Legrand lleva adelante una cena con cinco invitados. El pasado sábado 20 de septiembre, el look que eligió la modelo para participar de la emisión no pasó desapercibido e hizo estallar las redes sociales.

Para la cena, Escudero lució un vestido largo con escote y espalda descubierta . Asimismo, se trata de un vestido con un corte original, ya que usó el hombro izquierdo para sostener ambas tiras del mismo, mientras que en la zona inferior destaca un tajo que comienza desde el muslo derecho hasta los pies.

El color también llamó mucho la atención: un lila , que hacía juego con las tiras de lentejuelas blancas y negras, que le dieron un toque moderno al look. La modelo y bailarina optó luego por un estilo sobrio; un reloj en la muñeca izquierda, el pelo recogido con una cola alta y un make up delicado, para el cual resaltó bastante los ojos .

"“No se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida”. Siempre es un placer ir al programa de Mirtha Legrand, la pasé hermoso", expresó Escudero en sus redes. Compartió mesa con Edgardo Alfano, José Luis "Puma" Rodríguez, "Yuyito" González y el Dr. Guillermo Capuya.

La lucha de Silvina Escudero para convertirse en madre

En materia personal, Escudero reveló que llevó adelante una dura lucha para convertirse en madre junto a su pareja, Federico. En ese sentido, compartió detalles de un proceso que lleva cinco años y que atravesó en silencio. “Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”, comentó.

En el pasado, había contado la pérdida de un embarazo, aunque este no fue el único. Uno de los episodios más tristes fue en el verano de 2024, cuando la bailarina perdió un embarazo que había generado gran expectativa en la pareja. Por ese motivo decidió frenar su actividad profesional para priorizar su deseo de ser madre.

Silvina escudero y novio Redes sociales

“Me hice varios tratamientos; para los que no saben, les cuento que es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho”, explicó. Asimismo, relató que la terapia que hace no es convencional, sino que se enfoca en espacios especializados en maternidad, traumas y procesos de duelo.

“Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo que no saben cómo acompañar a sus parejas”, reveló Escudero, quien destacó que ese ida y vuelta hizo que no se sintiera tan sola. A pesar de los obstáculos, la modelo busca reconectar con su trabajo y las cosas que la apasionan: “Me costó, pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona”.