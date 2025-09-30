Los mejores memes de los Martín Fierro, luego del Oro para Santiago del Moro

La ceremonia de los premios Martín Fierro realizada en el Hotel Hilton contó con la presencia de importantes figuras que recibieron premios y reconocimientos, también hubo bloopers, errores y lo tuvo a Santiago del Moro dándose el premio de Oro para él mismo.
A las 21:00, el conductor recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, el cual era uno de los premios más esperados de la noche, se lo llevó el mismo Santiago del Moro, anunciado por él mismo.
Esa situación generó una serie de memes porque no había sucedido hasta entonces. “8 horas de transmisión para que el ganador del Martín Fierro sea Santiago del Moro que es el conductor. Es el robo de todos los tiempos”, escribió un usuario de redes sociales.
“Me da risa que Del Moro se tenga que autoanunciar ganador. No podían cambiar de conductor por UNA terna”, escribió otra persona. Mientras que, otras personas se quejaron porque consideraron que el premio podía ser para Margarita.
Además, la conductora de un programa de televisión que fue premiado en los Martín Fierro como uno de los más destacados huyó con la estatuilla y sus compañeros comenzaron a buscarla para sacarse una foto, pero no la encontraron. Por ese motivo, tuvieron que intervenir los productores: se trata de Wanda Nara.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/isma_max/status/1972869779599057164?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972869779599057164%7Ctwgr%5Ea62a2ed6e32a91b69db7614292b4f47caeb944da%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Flos-memes-los-premios-martin-fierro-y-las-reacciones-el-oro-santiago-del-moro-n6196467&partner=&hide_thread=false