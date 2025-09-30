IR A
IR A

Los mejores memes de los Martín Fierro, luego del Oro para Santiago del Moro

La ceremonia realizada en el Hotel Hilton tuvo una serie de momentos que generaron polémica en las redes sociales y X se llenó de virales que fueron tendencia.

Del Moro le dio el oro a Del Moro.

Del Moro le dio el oro a Del Moro.

Redes sociales

La ceremonia de los premios Martín Fierro realizada en el Hotel Hilton contó con la presencia de importantes figuras que recibieron premios y reconocimientos, también hubo bloopers, errores y lo tuvo a Santiago del Moro dándose el premio de Oro para él mismo.

Los mejores looks de Martín Fierro 2025.
Te puede interesar:

Con Pampita y Natalia Oreiro a la cabeza, los mejores looks del Martín Fierro 2025

A las 21:00, el conductor recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, el cual era uno de los premios más esperados de la noche, se lo llevó el mismo Santiago del Moro, anunciado por él mismo.

Esa situación generó una serie de memes porque no había sucedido hasta entonces. “8 horas de transmisión para que el ganador del Martín Fierro sea Santiago del Moro que es el conductor. Es el robo de todos los tiempos”, escribió un usuario de redes sociales.

Martín Fierro 2025

“Me da risa que Del Moro se tenga que autoanunciar ganador. No podían cambiar de conductor por UNA terna”, escribió otra persona. Mientras que, otras personas se quejaron porque consideraron que el premio podía ser para Margarita.

Además, la conductora de un programa de televisión que fue premiado en los Martín Fierro como uno de los más destacados huyó con la estatuilla y sus compañeros comenzaron a buscarla para sacarse una foto, pero no la encontraron. Por ese motivo, tuvieron que intervenir los productores: se trata de Wanda Nara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/isma_max/status/1972869779599057164?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972869779599057164%7Ctwgr%5Ea62a2ed6e32a91b69db7614292b4f47caeb944da%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Flos-memes-los-premios-martin-fierro-y-las-reacciones-el-oro-santiago-del-moro-n6196467&partner=&hide_thread=false
Embed
Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

Los Martín Fierro 2025 tienen varios favoritos para las estatuillas.

Quiénes son todos los nominados a los Martín Fierro 2025: hay varias sorpresas

Los Martín Fierro 2025 llegan con mucha expectativa por conocer a los ganadores.

Llegan los Martín Fierro 2025: cuándo y dónde ver el galardón de la televisión

Guillermo Francella.

Guillermo Francella teme a los abucheos y duda en asistir a los Martín Fierro de televisión

últimas noticias

play

"Corre riesgo su vida": la familia de Matías Ozorio advirtió que "no se entrega por miedo"

Hace 5 minutos
El Congreso de Estados Unidos es clave para evitar el cierre del gobierno.

Estados Unidos se encamina a un cierre del gobierno: qué significa y cuáles son las causas

Hace 30 minutos
El encuentro tendrá lugar 12 días antes de las elecciones legislativas nacionales.

Nuevo encuentro de Milei con Trump: será el 14 de octubre en la Casa Blanca

Hace 39 minutos
Los beneficios estarán disponibles en supermercados de todo el país.

El Gobierno anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados: cómo funcionará

Hace 51 minutos
Néstor Grindetti firmó contrato con Atomik y rompió el vínculo con Puma

Inesperada manifestación de hinchas de Independiente por una polémica decisión de la dirigencia

Hace 1 hora