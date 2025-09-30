En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados de ANSES en octubre 2025 En ese mes, los adultos mayores pueden acceder a rebajas en cadenas nacionales. El plan incluye descuentos acumulables en rubros clave. Por







Las promociones incluyen a cadenas como Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar. Freepik

El Gobierno nacional confirmó que durante octubre 2025 seguirá vigente el programa de descuentos de ANSES para jubilados y pensionados. Por medio de esta medida, millones de beneficiarios podrán acceder a rebajas en supermercados de todo el país, con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en la canasta básica.

Las promociones incluyen a cadenas como Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, entre otras. Los porcentajes varían entre el 10% y el 20% según el rubro, con la posibilidad de acumular el beneficio en algunos casos. El reintegro se aplica directamente en caja o mediante devolución en la cuenta vinculada a la tarjeta de débito donde los jubilados cobran sus haberes.

Jubilados comprando Freepik

Cuáles son las opciones de ahorro en supermercados para jubilados de ANSES en octubre 2025 En las cadenas Disco, Jumbo y Vea, los jubilados acceden a un 10% de descuento general y un 20% exclusivo en artículos de limpieza y perfumería, sin límite de reintegro. Coto y La Anónima también ofrecen un 10% en toda la compra, igualmente sin tope.

Por otra parte, Josimar se destaca con un 15% en todos los productos, siendo uno de los porcentajes más altos y sin restricciones en el monto. Carrefour aplica un 10% con un tope de $35.000 por operación, mientras que Supermercados Día otorgan un 10% con un límite de $2.000 por transacción, aunque permiten mezclarlo con otras promociones vigentes.