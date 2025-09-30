En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados de ANSES en octubre 2025

El Gobierno nacional confirmó que durante octubre 2025 seguirá vigente el programa de descuentos de ANSES para jubilados y pensionados. Por medio de esta medida, millones de beneficiarios podrán acceder a rebajas en supermercados de todo el país, con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en la canasta básica.
Las promociones incluyen a cadenas como Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, entre otras. Los porcentajes varían entre el 10% y el 20% según el rubro, con la posibilidad de acumular el beneficio en algunos casos. El reintegro se aplica directamente en caja o mediante devolución en la cuenta vinculada a la tarjeta de débito donde los jubilados cobran sus haberes.
Cuáles son las opciones de ahorro en supermercados para jubilados de ANSES en octubre 2025
En las cadenas Disco, Jumbo y Vea, los jubilados acceden a un 10% de descuento general y un 20% exclusivo en artículos de limpieza y perfumería, sin límite de reintegro. Coto y La Anónima también ofrecen un 10% en toda la compra, igualmente sin tope.
Por otra parte, Josimar se destaca con un 15% en todos los productos, siendo uno de los porcentajes más altos y sin restricciones en el monto. Carrefour aplica un 10% con un tope de $35.000 por operación, mientras que Supermercados Día otorgan un 10% con un límite de $2.000 por transacción, aunque permiten mezclarlo con otras promociones vigentes.
Jubilado supermercado
Freepik
Este programa se complementa con un buscador online habilitado por ANSES, donde los beneficiarios pueden consultar los comercios adheridos en cada localidad. De esta forma, el organismo garantiza que los descuentos lleguen tanto a grandes centros urbanos como a localidades del interior.
buscador anses promociones
Anses