30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei reconoció que la economía se desaceleró, anticipó cambios en el Gabinete y aseguró: "En octubre ganamos"

El mandatario atribuyó la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno, que está en el mínimo de su gestión, a la merma de la actividad y los "ataques" opositores. "No tengo dudas que vamos a ganar el 26 de octubre y va a haber una fuerte baja de la volatilidad", afirmó.

Por
Milei aseguró que la derrota en las elecciones bonaerenses no predice el resultado nacional.

Milei aseguró que la derrota en las elecciones bonaerenses "no predice" el resultado nacional.

Captura de pantalla A24

El presidente Javier Milei aseguró que la disminución en la actividad económica provocó la caída del 8,2% en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) durante septiembre, pero anticipó que el oficialismo "va a ganar el 26 de octubre" y ese escenario llevará a una "fuerte baja de la volatilidad".

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 
Te puede interesar:

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Consultado sobre los motivos detrás del dato elaborado por la Universidad Di Tella, que se ubicó en el mínimo de su gestión, el mandatario lo atribuyó a que "se desaceleró fuertemente la actividad económica" y responsabilizó a la oposición. "Vos podés jugar con las blancas, pero las negras también juegan", señaló.

"La economía se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, la inflación a la baja, la inseguridad cayendo. Esto daba un contexto electoral muy positivo para el Gobierno, y del otro lado decidieron empezar a atacarnos y salieron a romper todo", afirmó este martes en A24.

"Hay una vocación destructiva. La consecuencia es que aumenta el riesgo país, se dispara la tasa de interés y se frena la actividad económica. Vos tenés un grupo de forajidos tratando de romper todo, todo el tiempo, y eso tiene consecuencias. La vocación destructiva del kirchnerismo no es gratis", sentenció.

Milei reconoció que "hoy Argentina no está en el paraíso", pero señaló que "tampoco venía del paraíso". "El camino que tenía era convertirse en Venezuela. Los indicadores de actividad venían en caída y a partir de abril del año pasado empezó a repuntar. Entiendo la percepción, pero quiero que tengamos una configuración de dónde estábamos", sostuvo.

Milei La Plata
La derrota de LLA en las elecciones bonaerenses provoc&oacute; una crisis en el Gobierno.

La derrota de LLA en las elecciones bonaerenses provocó una crisis en el Gobierno.

"Hay inflación a la baja, han salido de la pobreza 12 millones de personas, 6 millones salieron de la indigencia, no hay más piquetes, tenemos récord de incautación de drogas. ¿La situación está dura? Sí, está complicadísima porque hay 31% de pobres. ¿Vos creés que se resuelve con un chasquido o requiere crecimiento económico?", cuestionó.

En ese sentido, defendió la gestión del Gobierno y argumentó que "todo el que hace cosas comete errores". "El único que no comete errores es el que no hace nada. Si hacés mucho, tenés chance de cometer muchos errores", deslizó. También se mostró confiado en que la "incertidumbre" desaparecerá tras las elecciones.

"No tengo dudas que vamos a ganar el 26 de octubre. Va a haber una fuerte baja de la volatilidad y el escenario a futuro va a estar clareado", pronosticó. "Hoy la política te está llenando de ruido tu perspectiva futura. Disipado este evento, la situación vuelve a estabilizarse", agregó.

También anticipó que "en principio, va a haber recambios" en el Gabinete después de las legislativas. Las salidas prácticamente confirmadas son las del ministro de Defensa, Luis Petri, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y Ciudad de Buenos Aires.

"Petri y Bullrich van a ganar con amplitud. A la luz de esa situación y los cambios que tengo que hacer por motivos forzados, a mí me lleva a tener que recalibrar el Gabinete para que mantenga equilibrio. Este Gabinete es muy compacto y trabajan muy bien juntos. Tengo que crear otro equipo que tenga esta compacidad", afirmó.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La jueza Preska falló parcialmente a favor de Argentina en la causa Cupón PBI

La jueza Preska falló parcialmente a favor de Argentina en la causa Cupón PBI

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan profundizan la lucha con un paro de 48 horas con marcha al Congreso.

Pese al bono anunciado, trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 48 horas con marcha al Congreso

Organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de ollas populares: Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico

Organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de ollas populares: "Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico"

Javier Milei se refirió a las elecciones legislativas.

Milei, de cara a las elecciones de octubre: "Estamos a mitad de camino y en un momento bisagra"

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo.

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en la reforma tributaria

Los niveles de confianza en el gobierno de Milei son los más bajos de su gestión.

A un mes de las elecciones, la confianza en el gobierno de Milei volvió a caer y tocó un nuevo piso

Rating Cero

Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

La actriz murió a los 86 años.

Murió Adriana Aizenberg, reconocida actriz de El Encargado y Los exitosos Pells

Susana confundió el nombre de Luck Ra por el de Rucau.
play

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

Su nueva estética combina sencillez y naturalidad, lejos del brillo de su niñez.

La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.
play

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

últimas noticias

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Hace 32 minutos
Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

Hace 35 minutos
La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 37 minutos
Los productos presentaron irregularidades por la falta deinformación sobre su procedencia

ANMAT prohibió la fabricación, distribución y venta de insumos médicos para cirugías

Hace 41 minutos
Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Hace 1 hora