El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

El balance cambiario del Banco Central mostró que los ahorristas redujeron fuerte su demanda de divisas: pasaron de u$s5.644 millones en julio a u$s3.450 millones en agosto.

El informe cambiario de agosto dejó una señal clara: el ajuste en la cantidad de pesos disponibles golpeó de lleno al dólar ahorro. Las compras netas de personas humanas se desplomaron un 39,1% en un mes, al pasar de u$s5.644 millones en julio a u$s3.450 millones en agosto. La contracción se explicó, sobre todo, por la menor adquisición de billetes y divisas sin destino específico, que bajaron de u$s5.807 millones a u$s3.537 millones.

El dólar oficial se desinfló luego de haber superado los $1.500.
A cuánto cotiza el dólar este domingo y en qué valor abrirá el lunes

El freno en la demanda minorista contrasta con la dinámica del sector privado no financiero, que en agosto se consolidó como comprador neto de divisas por u$s787 millones, más del doble que en julio (u$s282 millones). En otras palabras, mientras los hogares se retraen, las empresas aprovechan para posicionarse en activos dolarizados.

La radiografía del público minorista mostró además un cambio en los comportamientos. Las personas adquirieron billetes por u$s2.422 millones y vendieron por u$s562 millones. La cantidad de individuos que salió a vender dólares creció 46% intermensual: pasó de 576.000 en julio a 840.000 en agosto, lo que confirma que el apretón monetario no sólo recortó capacidad de compra, sino que también empujó a muchos a desprenderse de sus ahorros.

En paralelo, el Banco Central cerró agosto con reservas internacionales en u$s39.986 millones, un aumento mensual de u$s1.120 millones. El refuerzo se explicó en buena parte por el desembolso del FMI (u$s2.073 millones) y por la revaluación de los activos de reserva (+u$s477 millones). Sin embargo, la mejora fue parcialmente compensada por pagos de intereses al propio Fondo (-u$s839 millones), ventas de divisas del Tesoro (-u$s207 millones), la caída de depósitos en dólares de los bancos (-u$s186 millones) y transferencias del Sistema de Pagos en Moneda Local (-u$s59 millones).

El balance final muestra dos planos distintos: el de las familias, que ajustan al ritmo del apretón monetario, y el de las empresas, que aprovechan la ventana para dolarizarse.

