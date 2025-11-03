Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale La hija del 10 dio a conocer cuál es su fragancia elegida. Aunque estuvo un tiempo sin usarla por razones emocionales, volvió a elegirla como parte de su identidad.







Dalma Maradona reveló cuál es el perfume que más la identifica y que usa desde hace años.

La hija de Diego Maradona contó que, aunque le encanta, dejó de usarlo durante un tiempo por una razón emocional.

La fragancia es Tommy Girl Now, de Tommy Hilfiger, un perfume fresco con notas florales y cítricas.

En la actualidad volvió a usarlo, aunque con una conexión más reflexiva hacia los recuerdos que le evoca. Dalma Maradona sorprendió a sus seguidores al compartir cuál es su perfume favorito. Lo hizo a través de una historia de Instagram, donde suele responder preguntas de sus fans sobre temas personales. Su respuesta llamó la atención por la naturalidad con la que habló de un aroma que la acompaña desde hace años, pero también por la carga emocional que le atribuye.

La actriz y conductora confesó que su fragancia elegida es Tommy Girl Now, de Tommy Hilfiger, un perfume clásico que destaca por su frescura y notas delicadas. Sin embargo, reveló que en un momento decidió dejar de usarlo porque el olor le recordaba una situación difícil. Con el paso del tiempo, pudo reconciliarse con ese recuerdo y volvió a aplicarlo, aunque ya con una relación más emocional y nostálgica.

Dalma explicó que ese aroma se convirtió en parte de su identidad, pero también en un símbolo de memoria, dejando a la vista cómo estos detalles pueden vincularse con momentos de la vida, despertando emociones o recuerdos que permanecen en el tiempo.

tommy Now girl Redes sociales Cuál es el perfume favorito de Dalma Maradona La fragancia preferida de Dalma Maradona es Tommy Girl Now, de la reconocida marca Tommy Hilfiger. Este perfume, que pertenece a la familia olfativa Almizcle Floral Amaderado, combina aromas cítricos y florales que transmiten una sensación de frescura y energía.

Sus notas de salida incluyen bergamota y mandarina, en el corazón aparecen la magnolia, la mahonia y la menta, mientras que el fondo está compuesto por almizcle y cachemira. El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante, ideal para quienes buscan una fragancia versátil que se adapte a diferentes momentos del día.