Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

El film de la plataforma de streaming se consolida como uno de los títulos más atractivos dentro de este género. La historia está ambientada en una granja del sur de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.

Los dramas psicológicos funcionan muy bien en las plataformas de streaming. Es por eso que Netflix sigue sumando a su catálogo historias como Pearl, dirigida por Ti West y protagonizada por Mia Goth.

El thriller psicológico se caracteriza por su capacidad para sumergir al espectador en un clima de tensión y ambigüedad donde la mente humana es el principal campo de batalla. Estos relatos suelen centrarse en personajes complejos, con conflictos internos profundos y motivaciones inciertas, donde la manipulación, el engaño y la percepción distorsionada de la realidad son elementos clave.

Netflix: sinopsis de Pearl

Pearl cuenta la historia de una joven que vive en una aislada granja en Texas durante la Primera Guerra Mundial. Obligada a cuidar de su padre enfermo bajo la estricta vigilancia de su madre, Pearl sueña con escapar de esa vida opresiva y convertirse en una estrella de cine.

Pearl Netflix 2
Mia Goth recibió varios reconocimientos por su actuación en la película Pearl.

La protagonista se presenta con una apariencia inocente, pero a medida que su obsesión por alcanzar la fama se intensifica, comienza a perder el control y a revelar su costado más oscuro. Esa frustración contenida la arrastra a una espiral de locura y violencia, donde sus deseos reprimidos desencadenan en una serie de comportamientos sociópatas que finalmente la convierten en una asesina.

Si bien funciona como una historia independiente, es una precuela de la película de terror X, que se estrenó el mismo año y fue igual de exitosa.

Tráiler de Pearl

La historia de Pearl se desarrolla 1 hora y 42 minutos. Esta película recibió críticas mayoritariamente positivas tras su estreno en la pantalla grande en 2022. Los elogios se centraron en la actuación de la protagonista Mia Goth, quien ganó el premio a Mejor Actriz en el Sitges Film Festival 2022.

Otros puntos destacable son la atmósfera y el estilo visual de la película, que logran llevar a la perfección al espectador a 1918, año en el que se sitúa la trama.

Reparto de Pearl

  • Mia Goth como Pearl
  • Tandi Wright como Ruth
  • Matthew Sunderland como el Padre
  • Emma Jenkins-Purro como Mitsy
  • Alistair Sewell como Howard, el esposo de Pearl
