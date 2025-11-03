La FIFA sancionó a tres futbolistas argentinos: no podrán jugar por un año por falsificar documentos para Malasia La Federación Internacional de Fútbol Asociación penalizó a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado junto a otros jugadores, luego de comprobarse que adulteraron documentación para jugar en el conjunto asiático. Por







Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ratificó la suspensión por un año de siete jugadores, entre ellos tres argentinos, luego de comprobarse que falsificaron documentos para integrar la Selección de Malasia durante un partido contra Vietnam por las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió que los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, además de Gabriel Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano, no podrán jugar al fútbol hasta el 26 de septiembre de 2026.

En tal sentido, deberán pagar una multa de 2.000 francos suizos a la entidad deportiva, mientras que la Federación Malasia de Fútbol tendrá que abonar 350.000 francos suizos.

La entidad presidida por Gianni Infantino investigó sobre un partido de Malasia contra Vietnam, que se llevó adelante el 10 de junio, y advirtió que violaron el artículo 22 del Código Disciplinario ya que expusieron documentos falsos referidos a sus nacimientos y ascendencias.

En este marco, la FIFA examinó las actas de los futbolistas proporcionadas por federaciones extranjeras, que desdijeron los informes de la Federación Malasia de Fútbol. La suspensión, además de a los futbolistas, también afectará a los clubes en los que se desempeñan: Machuca se encuentra a préstamo en Vélez desde Fortaleza de Brasil hasta diciembre, Garcés juega en el Alavés de España y Holgado en América de Cali de Colombia.

En tanto, Arrocha se desempeña en el Unionistas de España y Brandão Figueiredo, Iraugui y Hevel Serrano en el Johor de Malasia.