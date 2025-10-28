Llega una nueva edición de Cyber Monday 2025: cuándo arranca y cuántos días dura

Durante al menos tres días, los consumidores podrán acceder a miles de productos con rebajas exclusivas, beneficios bancarios e incluso envíos a domicilio gratis y devoluciones sin costo.

En Cyber Monday 2025 se realizará del 3 al 5 noviembre con la participación de 900 empresas

Con un consumo en baja, en noviembre llega una nueva edición del Cyber Monday 2025 , el evento de descuentos más esperado del comercio electrónico en Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). En dicho evento, los consumidores podrán accederé a miles de productos con rebajas exclusivas , beneficios bancarios, envíos a domicilios gratis y hasta devoluciones sin costo en productos y servicios.

El Cyber Monday se volvió una de las fechas más esperadas en el calendario de consumo nacional, con un gran impacto en el comercio digital. Por su parte, desde CACE recomiendan prepararse con anticipación y revisar las condiciones de envío y de financiación antes de realizar compras.

En el mes de septiembre se registró una baja de 3,7% en el consumo masivo respecto del mes anterior, arrastrado por un retroceso de las ventas en mayoristas y grandes cadenas de supermercados. Por lo que, en ese sentido, estas ofertas será una aspiración de, aunque sea, un leve repunte.

El Cyber Monday es una iniciativa que tiene como objetivo promover el comercio electrónico y fortalecer la confianza de los consumidores en las compras digitales. Durante los días de descuentos, las principales marcas del país ofrecen diferentes beneficios como cuotas sin interés, entre otras.

El evento se realiza desde el año 2012 y forma parte de un conjunto de fechas especiales que incluyen también el Hot Sale y el Black Friday, con el objetivo de impulsar las ventas y ampliar el acceso a productos y servicios a través de internet.

Cyber Monday 2025: cuándo es y cuánto durará

Esta nueva edición del Cyber Monday 2025 comenzará el próximo lunes 3 y se extenderá hasta el martes 4 y miércoles 5 de noviembre, según el cronograma oficial de la CACE.

Durante esas 72 horas, los consumidores podrán acceder a miles de productos con rebajas exclusivas y beneficios bancarios. De igual modo, como sucede en los últimos años, muchas marcas suelen extender las promociones unos días más bajo la modalidad “Cyber Week”, permitiendo aprovechar los descuentos incluso después del evento principal.

Las principales categorías que participan son: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes; Indumentaria; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Autos y Motos; Varios y Servicios.

Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento: