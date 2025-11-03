IR A
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El programa culinario tuvo tres cambios notorios con respecto a su inicio semanas atrás y Telefe podría haber acertado con las modificaciones.

Telefe
Wanda Nara acorraló a Marley.
Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

Durante lo que fue la noche del domingo 2 de noviembre, el programa culinario contó con la presencia del segundo sustituto temporal, ya que Luck Ra ocupó el lugar de La Joaqui. Esto se sumó a lo ocurrido con Alejandro "Marley" Wiebe por Maximiliano López, además del abandono de Pablo Lescano que fue reemplazado por Guillermo "Walas" Cidade.

De esta manera, MasterChef Celebrity alcanzó los 10.4 puntos de rating y fue lo más visto del día en la televisión, por lo que Telefe continúa como líder absoluto de los niveles de audiencia. Por detrás del ciclo culinario apareció Por el mundo con 7.9, de forma que Marley fue el único que protagonizó ambos segmentos.

A la espera de la nueva gala de eliminación, Luck Ra ya consiguió salvarse y le cuidó correctamente el lugar a La Joaqui, por lo que cumplió con su objetivo. Así, todavía se debe esperar para conocer cuál será el futuro de Marley en el certamen, ya que sería injusto que Maxi López quede afuera de esta manera.

Marley Wanda Nara
