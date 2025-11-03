Se metieron con la camioneta en el Río de la Plata, subió la marea y tuvieron que salir nadando Dos hombres intentaron llegar desde la costa de Berisso a la Isla Paulino aprovechando la bajamar, pero el agua creció de golpe y quedaron atascados en el lecho del río. Por







Así quedó el vehículo tapado por el agua.

Un insólito incidente de riesgo tuvo lugar este domingo en la costa ribereña de Berisso cuando dos hombres se vieron obligados a huir nadando de su camioneta. El vehículo se atascó en el lecho del Río de la Plata mientras intentaban cruzar hacia la Isla Paulino y fue rápidamente alcanzado por la marea ascendente. El suceso desató un amplio operativo de emergencia en la zona, activado ante el temor inicial de que los ocupantes hubieran quedado atrapados en el interior del rodado.

El vehículo, descrito como un modelo antiguo de carrocería elevada, avanzó desde el área de Palo Blanco con la intención de llegar a la Isla Paulino. Según testimonios de lugareños, la maniobra se intentó realizar aprovechando la bajamar, a pesar de las advertencias previas sobre la alta peligrosidad de intentar este cruce por vía terrestre. La camioneta quedó inmovilizada rápidamente y, al subir la marea, el agua comenzó a rodear y luego a sumergir la cabina.

La alerta se disparó a través del 911 cuando vecinos observaron que el vehículo quedaba rodeado por el agua. El titular de Defensa Civil de Berisso, Roberto Scafati, confirmó que la llamada de emergencia se realizó bajo la premisa de que los individuos podían estar atrapados en el habitáculo.

"Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban en la camioneta salieron nadando hasta la costa", informó Scafati.

Scafati resumió las complejidades del rescate indicando que, debido al peso del rodado, la profundidad creciente del agua y la consistencia barrosa del lecho del río, "la camioneta va a quedar ahí, no la va a sacar nadie". El incidente se suma a una cadena de episodios imprudentes en la costa de Berisso, donde personas intentan cruzar a la Isla Paulino utilizando medios inapropiados, a pesar de que la travesía se considera inviable a pie o en vehículo debido a las fuertes variaciones de la marea y el barro.