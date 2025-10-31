31 de octubre de 2025 Inicio
Las acciones y bonos argentinos registran nuevas subas y el riesgo país perforó los 700 puntos

El S&P Merval gana 6,8%, los ADR locales registran incrementos de hasta 10% en Wall Street, mientras que el indicador de JP Morgan alcanza su índice más bajo en 9 meses.

Por
Continúan la suba de acciones post electoral. 

Las acciones y bonos argentinos extienden este viernes su buena semana en Wall Street, luego del triunfo electoral de la Libertad Avanza en los comicios legislativos y registran alzas de hasta un 10%. Por su parte, el Riesgo País perforó los 700 puntos y alcanzó su menor ubicación en 9 meses.

Los plazos fijos se afianzan nuevamente como una de las opciones más elegidas.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en octubre 2025

En el plano local, S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra subas de hasta un 6,8%, en los 2.980.000 puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos, por encima de los 2.843.736 puntos del 9 de enero de este año. Los papeles que más suben son los de Grupo Supervielle, seguido de BYMA (+9,3%) y Grupo Financiero Galicia (+9,1%).

También se registran alzas entre los ADR y acciones empresas argentinas que operan en Wall Street, lideradas por Banco Supervielle (+9,9%), Banco Francés (+8,3%) y Pampa Energía (8%).

Qué pasa con el dólar

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.470,60.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.440.

