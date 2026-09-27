27 de septiembre de 2026 Inicio
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Daniel Osvaldo: qué se sabe hasta ahora sobre su estado de salud

El exjugador de Boca fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol por una infección y su pronóstico es reservado. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita confirmar el diagnóstico o conocer con precisión su evolución.

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El exfutbolista Daniel Osvaldo.

El exfutbolista Daniel Osvaldo.

Ante los trascendidos sobre el estado de salud del exfutbolista Daniel Osvaldo, el Dr. Ramiro Heredia, parte de equipo de iWELL explicó en C5N qué es un derrame pleural, cuáles son sus principales causas y qué tratamientos puede requerir.

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El derrame pleural es la acumulación de una cantidad anormal de líquido entre las dos capas de tejido que recubren los pulmones y la parte interna del tórax, llamadas pleuras. En condiciones normales, ese espacio es prácticamente virtual. Cuando se acumula líquido, ambas capas se separan y se genera el derrame.

Según explicó el Dr. Ramiro Heredia, si ese líquido se infecta y es de características purulentas, el cuadro se denomina empiema pleural. Una de las causas más comunes del empiema pleural es la complicación de una neumonía. Sin embargo, el especialista aclaró que existen distintas causas de derrame pleural y que, en el caso de Osvaldo, no hay información médica oficial que permita determinar cuál habría sido el origen del cuadro.

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“Si ese derrame pleural es un empiema, o sea de causa infecciosa, la causa más frecuente es la evolución de una neumonía”, explicó Heredia, quien señaló que se trata de una condición potencialmente grave, aunque tratable.

Cómo es el tratamiento para el derrame pleural

El tratamiento depende de las características del cuadro. Cuando existe líquido acumulado, se debe realizar una punción para obtener una muestra y analizarla. En determinados casos se coloca un drenaje pleural, que es un tubo flexible que se introduce entre las costillas para permitir la salida del líquido durante al menos 48 a 72 horas. El material se envía al laboratorio para realizar cultivos y diferentes pruebas diagnósticas y determinar así si existe una infección y qué microorganismo podría estar involucrado. Según la evolución, pueden requerirse otros procedimientos.

Respecto de las versiones que indicaban que a Osvaldo le habrían retirado una parte del pulmón, Heredia aclaró que esa información tampoco puede confirmarse con los datos disponibles. Explicó que un drenaje pleural requiere una pequeña incisión en el tórax para introducir el tubo, lo que podría haber sido interpretado de otra manera en los trascendidos. “No se cortan estos pedazos de pulmón en estas situaciones habitualmente”, señaló.

En caso de tratarse de un empiema pleural, el abordaje suele incluir antibióticos y drenaje del líquido, además de internación, siempre. La duración de la recuperación depende de cada paciente, de la causa y de la respuesta al tratamiento. El tratamiento antibiótico puede prolongarse durante varias semanas, incluso después del alta.

Qué es lo que causa las neumonías

Heredia también explicó que las neumonías pueden ser causadas por distintos microorganismos. Las bacterianas son las más frecuentes, aunque también existen neumonías virales y, en mucha menor frecuencia, otros microorganismos, cómo por ejemplo hongos. Si bien algunos grupos presentan mayor riesgo —como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, inmunocompromiso o antecedentes respiratorios—, una neumonía puede afectar a cualquier persona.

Por el momento, ante la ausencia de un parte médico oficial, el especialista remarcó la necesidad de tomar con cautela la información que circula públicamente. El diagnóstico, la evolución y el tratamiento de Daniel Osvaldo dependerán de los estudios realizados y de la información que eventualmente sea comunicada de manera oficial.

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