Violento temporal en Córdoba: caída de granizo y fuertes ráfagas de viento

El ingreso de un frente frío y su choque contra una masa de aire cálido provocó las precipitaciones, en medio de una alerta amarilla vigente para buena parte de la provincia.

Los cordobeses se volcaron a las redes sociales para mostrar las consecuencias de la granizada.

Un fuerte temporal azotó Córdoba durante las primeras horas de este lunes con tormentas, abundante caída de granizo y ráfagas de viento, en medio de una alerta amarilla vigente para buena parte de la provincia , luego de un domingo en el que los termómetros treparon hasta los 34 grados.

Según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de tiempo responde al ingreso de un frente frío y al encuentro entre una masa de aire cálido y otra más fresca y húmeda.

El Sistema de Alerta Temprana mantiene para la mañana de este lunes una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. De acuerdo con el informe oficial, los fenómenos podrían estar acompañados por "intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas" .

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual. La inestabilidad continuará con el avance de la jornada y las temperaturas máximas se ubicarán entre los 21 y los 24 grados .

El sistema se desplaza desde el oeste-noroeste hacia la capital provincial y afecta también sectores como Villa Carlos Paz y el corredor de la Ruta 5 entre Alta Gracia y Córdoba.

Cayó granizo en gran parte de Córdoba: rige alerta meteorológica por fuertes tormentas



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Granizo en seco y un brusco cambio de temperatura

Uno de los episodios más fuertes se produjo sobre la Ruta 5, a la altura del peaje, donde durante las primeras horas del día se registró una importante caída de granizo. Las piedras alcanzaron un tamaño considerable y golpearon con intensidad distintos sectores del corredor vial.

El fenómeno se produjo después de una jornada marcada por temperaturas considerablemente más altas. Córdoba había alcanzado los 34,6°C el domingo, mientras que en el norte argentino los registros se aproximaron a los 45 grados.

La inestabilidad responde al encuentro entre dos masas de aire con características diferentes: el aire caliente que predominó durante el domingo y otro más fresco y húmedo que comenzó a ingresar sobre el centro del país. Este escenario favoreció la formación de las tormentas registradas durante la madrugada.

Así amanecimos hoy en Mendiolaza, Córdoba

Una granizada de enorme intensidad cayó esta mañana y en cuestión de minutos cubrió completamente el suelo.

Fueron minutos de muchísimo susto. La piedra caía con una fuerza impresionante y prácticamente en seco. pic.twitter.com/VLSIA9gElp — Gladys Capdevila (@glacapde) September 28, 2026

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Córdoba

Las condiciones inestables se mantendrían hasta el martes inclusive, cuando también está previsto el ingreso de viento del sector sur. La abundante nubosidad contribuirá a que las temperaturas no registren grandes variaciones durante los próximos días.

Además, la mayor disponibilidad de humedad en la atmósfera, en un contexto atravesado por el fenómeno de El Niño, favorece la generación de lluvias y tormentas, aunque no todos los eventos registrados responden directamente a ese fenómeno.

La alerta meteorológica también alcanza sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes.