23 de septiembre de 2026 Inicio
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Las reservas registraron su peor baja del mes y el Banco Central no logra acelerar las compras

A pesar de sostener una racha compradora en el mercado oficial, la autoridad monetaria perforó la barrera de los u$s49.000 millones acorralada por pagos de deuda, pérdidas contables en el oro y el debate político por su reforma en el Congreso.

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La entidad monetaria bajó el ritmo de compra este mes al mínimo porcentaje de volúmen del mercado.

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Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) sufrieron este miércoles su mayor caída diaria de septiembre al perder u$s481 millones en una sola jornada, lo que dejó el stock en u$s48.933 millones. Con esta contracción, el activo de la entidad reguladora se alejó de la zona de los u$s50.000 millones y profundizó un sendero negativo en el que acumuló mermas en 10 de las últimas 11 ruedas.

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La sangría en las tenencias del organismo conducido por Santiago Bausili respondió centralmente a compromisos de deuda y descalibres contables de origen externo. Por un lado, el BCRA debió afrontar un pago por u$s100 millones al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Por otro lado, el balance del central se vio afectado por la caída del 1,30% en la cotización del oro, que restó cerca de u$s150 millones al valor de los activos, sumado a la depreciación del euro, la libra y el yuan por el fortalecimiento del dólar global.

A nivel operativo, la autoridad monetaria mostró una severa limitación en su capacidad de absorción dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC). Aunque extendió a 12 las jornadas consecutivas con saldo a favor, la adquisición de la rueda fue marginal: compró apenas u$s6 millones, representando solo el 1% del volumen negociado (u$s481,2 millones). Esta dinámica redujo el promedio diario de compras de septiembre a u$s13-14 millones -muy distante de los u$s38 millones de agosto y los u$s103 millones de julio-, debido a que una mayor demanda privada por cobertura absorbe gran parte de la oferta del agro.

La evolución mensual de las reservas internacionales brutas del Banco Central.

La evolución mensual de las reservas internacionales brutas del Banco Central.

Respecto a la política cambiaria y la liquidez, el BCRA mantiene como meta anual acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones, habiendo alcanzado hasta el momento u$s14.319 millones en lo que va de 2026. Asimismo, el organismo fijó el techo del esquema de bandas cambiarias en $1.910,11, frente a un dólar mayorista que cerró en $1.516. Esta distancia superior al 20% otorga margen operativo frente al límite superior, aunque el sesgo comprador del mercado presiona sobre la acumulación neta.

Por último, el frente institucional del Banco Central afronta un debate clave en el Congreso. El Senado prevé tratar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del BCRA acordado entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas. La propuesta busca preservar la facultad exclusiva del Senado para la designación y remoción de los directores de la entidad mediante mayoría absoluta, modificando el requisito de dos tercios fijado previamente por la Cámara de Diputados, adonde deberá regresar la iniciativa.

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