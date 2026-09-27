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Lali Espósito se quedó sin palabras para agradecer a quienes asistieron a su show en River: "No puedo..."

La cantante intentó compartir sus sentimientos en X tras una noche atravesada por las colaboraciones con Tini Stoessel, Marilina Bertoldi y Dillom en el escenario del Más Monumental. "Lo de ayer fue... no puedo describirlo", concluyó.

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

La cantante agradeció por la noche que pasó en el estadio Más Monumental, con localidades agotadas, acompañada de sus colegas Tini Stoessel, Marilina Bertoldi y Dillom. "No lo puedo creer", se sinceró después del show en X y agregó: "Tengo el corazón explotado y una resaca fatal. Los amo. GRACIAS. Lo de ayer fue... no puedo describirlo".

Lali y Dillom juntos en el escenario.
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Lali Espósito se presentó ante 85.000 personas y sorprendió al público con un homenaje a Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera interpretando Like a virgin de la mano de Tini y Marilina. Mientras que con el joven artista cantaron 33, el tema en el que colaboraron para su último álbum.

El agradecimiento de Lali Espósito tras su tercer show en el estadio Más Monumental.

El agradecimiento de Lali Espósito tras su tercer show en el estadio Más Monumental.

En una puesta en escena cuidadosamente trabajada, las tres referentes rindieron homenaje a la célebre actuación de los MTV Video Music Awards 2003 protagonizada originalmente por las históricas figuras del pop estadounidense, recreando aquella icónica interacción que marcó a fuego la historia de la cultura pop mundial.

La integración de Marilina Bertoldi aportó una fuerza rockera y una sonoridad potente que se ensambló de manera fluida con el despliegue escénico y la impronta de Lali y Tini. Este cruce de estilos celebró la versatilidad de la escena argentina, fusionando el rock alternativo y el pop en un espectáculo de altísimo nivel visual y musical.

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

Lali Espósito con Tini Stoessel sobre el escenario del Más Monumental.

Lali Espósito habló sobre el aumento de los suicidios entre jóvenes durante su show en River y cuestionó al Gobierno

Además, la cantante se tomó unos minutos para hablar con el público sobre la problemática del suicidio y la situación que atraviesan miles de jóvenes en Argentina. La cantante destacó la necesidad de que la sociedad y las autoridades presten atención a una problemática que definió como “muy dolorosa”.

“Argentina tiene muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, pero tiene uno que no está para nada bueno, y que es muy doloroso”, comenzó Lali frente a las miles de personas que asistieron a su presentación.

La artista sostuvo que el país registra una situación especialmente preocupante entre las personas de 15 a 34 años y afirmó: “Hoy es la principal causa de muertes entre los jóvenes. Antes eran los accidentes viales, por ejemplo, y hoy son los suicidios”.

“Obviamente uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa”, planteó. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, los registros de mortalidad muestran una incidencia particularmente significativa del suicidio entre adolescentes y jóvenes. En 2023 se registraron 3.488 muertes por suicidio en Argentina y, entre las mujeres, la tasa más alta correspondió al grupo de 15 a 24 años.

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