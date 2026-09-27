Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

El actor cumplió su gran objetivo deportivo al completar la Maratón de Berlín y se convirtió en Six Star Finisher, el máximo reconocimiento del circuito mundial. Atravesó lesiones y dolores durante el último año, pero no bajó los brazos. “Tengo la medalla que tanto soñé", celebró en sus redes.

Nicolás Cabré completó la Maratón de Berlín y alcanzó la medalla Six Star Finisher, tras finalizar las seis pruebas del circuito Abbott World Marathon Majors. El actor celebró en redes sociales el logro que le llevó ocho años y relató las dificultades físicas que atravesó en el último año para llegar a la competencia alemana. Con Tokio, Boston, Londres, Chicago, Nueva York y Berlín en su historial, Cabré resumió la experiencia con una frase contundente: “ Sueño cumplido ”.

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El actor coronó su sueño deportivo en Alemania, pero no fue un camino fácil, sobre todo tras el reciente fallecimiento de su hermano: “Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados , casi no pude entrenar, pero igual la terminé”, confesó tras cruzar la meta de los 42,195 kilómetros. Cabré, que en paralelo a su carrera artística dedica tiempo completo al running, logró sobreponerse a las dificultades físicas y alcanzar la medalla Six Star Finisher, el máximo reconocimiento del circuito mundial de maratones.

"Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé . SUEÑO CUMPLIDO ”, escribió en un posteo en sus redes sociales. Además, el actor estuvo acompañado por su pareja Rocío Pardo y su hija Rufina durante su paso por Berlín.

Antes de viajar, Nicolás Cabré compartió una foto junto a ellas en el aeropuerto con la frase: “ Acá hay tres que se van por un rato” . Horas más tarde, una postal frente a la Puerta de Brandeburgo confirmó la llegada a Berlín y anticipó la competencia con otro mensaje: “Se viene el maratón de Berlín”.

La imagen reflejó el costado familiar de un viaje que tuvo como meta central la carrera, en la que Pardo y Rufina ya lo habían acompañado en otras experiencias como la Maratón de Tokio 2025. “Tengo que agradecerte a mis amores @rrociopardo @rufinacabre__ por estar siempre ahí y ser todo en mi vida”, expresó Cabré que también mencionó a su entrenador Leonardo Graneros.

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Previo a cumplir su sueño en Berlín, Nicolás Cabré visitó el muro de los participantes que buscaban completar la sexta estrella y allí encontró su apellido junto a la medalla destinada a quienes terminan el circuito.

El actor figuraba en la clasificación mundial de Abbott World Marathon Majors en la categoría masculina de 45 a 49 años, con una marca de 3 horas, 54 minutos y 39 segundos, que lo ubicaba en el puesto 46.297 global y 148 entre los argentinos. La llegada en Berlín le permitió cerrar un recorrido de ocho años y sumar su nombre a la lista de Six Star Finishers.

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La lesión de Nicolás Cabré

Hace años que el actor y director de teatro no se dedica solo a tiempo completo a la actuación porque se metió de lleno en el mundo de las maratones y no para: corre en torneos locales, se anota en competencias internacionales y se entrena durante meses para llegar con todo.

Hace algunos meses, se había mostrado arriba de una cinta, bancando el dolor y tirando buena onda pese al bajón físico. “Cada vez que entrené para un maratón me lesioné”, confesó sin vueltas, recordando que ya lleva más de diez años metido en esa pasión.

Y fiel a su estilo, remató con ironía: “Para variar y no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores. Las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”.

"En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos", había escrito en su historia de Instagram, preparándose para cumplir un sueño.

Nico Cabré lleva casi diez años metido de lleno en el running y en ese camino sumó logros que lo marcaron tanto en lo deportivo como en lo personal. En 2024 contó que arrancó con esta actividad a sus 37 años y que se acercó al deporte para dejar de fumar. Lo suyo empezó casi de casualidad y se metió en un gimnasio sin saber que era un club de running.