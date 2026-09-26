26 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de septiembre

El oficial minorista cotizó a $1.545 para la venta en el Banco Nación. La divisa atravesó una semana tensionada en el ámbito local por la suba del riesgo país y el mal dato para el Gobierno sobre pobreza y actividad económica.

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El dolar se mantiene arriba de los $1.500. 

El dolar se mantiene arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En el cierre de la semana, la divisa culminó al alza y mantuvo la tendencia de las ruedas previas.

Durante los primeros ocho meses del año, las compras brutas de billetes superaron los u$s20.500 millones.
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El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.525,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1622,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.551,93.

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