Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de septiembre El oficial minorista cotizó a $1.545 para la venta en el Banco Nación. La divisa atravesó una semana tensionada en el ámbito local por la suba del riesgo país y el mal dato para el Gobierno sobre pobreza y actividad económica. Por Agregar C5N en









El dolar se mantiene arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, mismo valores del cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En el cierre de la semana, la divisa culminó al alza y mantuvo la tendencia de las ruedas previas.

Por su parte, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en el mes de julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico.

El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.