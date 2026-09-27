Más lluvia y viento: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante la semana El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormenta para este domingo y las precipitaciones podrían extenderse hasta el martes. Día por día, las condiciones climáticas en Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Lluvia en Buenos Aires.

Tras un domingo de tormenta con caída de granizo, la lluvia y las ráfagas de viento de más de 40 kilómetros por hora se extenderían hasta el martes inclusive, según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura se mantendría entre los 11°C y los 19°C toda la semana y para el sábado hay entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones.

El lunes no volverían a regir alertas por tormenta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el martes sí y sería una alerta amarilla. De hecho, el primer día de la semana solo estaría mayormente nublado todo el día y recién hacia la noche podrían volver a registrarse lluvias, la probabilidad es de hasta 40% mientras que a lo largo del día será de 10%.

El segundo día de la semana sí regresaría la lluvia con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, como comenzó el temporal este domingo. La temperatura mínima sería de 14° y la máxima de 19°, tratándose de uno de los días más calurosos de la semana.

Asimismo, todos los días se registrará algún grado de nubosidad en el cielo y no habrá situaciones de celeste despejado. El día que más se acercará a ese escenario será el jueves.