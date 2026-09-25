25 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de septiembre

El oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, en una semana con un contexto internacional difícil que impulsó al billete verde a nivel global y el índice del riesgo país en el plano local.

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El dólar cierra la semana arriba de los $1.500. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial minorista cotiza viernes a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves marcada por leves alzas después de varias jornadas estable. El billete verde atraviesa un escenario internacional dificil marcado por el aumento del precio del petróleo, las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre vinculada al sector de inteligencia artificial.

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En el plano local, el Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

En los mercados internacionales, el índice dólar registró un avance de 0,72% y alcanzó los 100,332 puntos. El indicador refleja la evolución de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.519.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1627,15 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.544,35.

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