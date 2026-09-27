La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer y anunciaron que la conservarán para "recordarlo como era" La madre y los hermanos del fallecido youtuber publicaron en su perfil de Instagram que utilizarán ese canal de comunicación con casi 4 millones de seguidores "para proteger todo lo que él construyó". Agregar C5N en









Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

La madre del fallecido youtuber Gaspi, Michelle Prim, y sus hermanos, Francisco y Federico, recuperaron el control del perfil de Instagram del influencer para "proteger todo lo que él construyó" y que la cuenta del joven "siga siendo un espacio para recordarlo como era, con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos".

"Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan", agradecieron en el comunicado que compartieron en las historias.

El comunicado de la familia de Gaspi en su cuenta de Instagram. @gaspipd Gaspi, de 23 años, falleció el 14 de junio de este año en un choque de helicópteros en Brasil junto al productor audiovisual Lucas Vignale. En ese momento, el joven acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se había hecho conocido por sus polémicos videos.

Quién fue Gaspi y por qué ganó popularidad en redes sociales En el último año había participado en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por otro reconocido youtuber español Ibai Llanos en España.

El youtuber argentino nació en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 y ganó notoriedad cuando todavía era adolescente. Se caracterizó por su manera de saludar en los videos y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles, ya que abordaba a desconocidos y generaba situaciones que después se viralizaban en las redes sociales.

En tanto, debido a su crecimiento, recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes del streaming en Latinoamérica. Luego sufrió un periodo de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese lapso, reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante. También mantenía una estrecha relación con figuras del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, lo que lo llevó a colaborar con varios influencers y artistas internacionales.