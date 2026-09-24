San Juan colocó 600 millones de dólares en el mercado internacional con demanda récord

El Gobierno de San Juan anunció este jueves la colocación de 600 millones de dólares en el mercado internacional, en una operación que recibió una demanda superior a un billón de dólares. Según la información oficial, la emisión se concretó con una tasa de cupón del 9,55%, de acuerdo con los datos difundidos por la administración provincial
En un contexto complicado —con el riesgo país en 567 puntos y los bonos argentinos castigados— San Juan salió a buscar inversores y logró que le presten a una tasa de 9,55%, más baja que la que debería pagar la Argentina en su conjunto (que ronda el 10,82%). El logro es debido a que los números fiscales y la economía minera generan credibilidad en los inversores.
No fue solo capital extranjero ya que también hubo un fuerte respaldo local: 360 millones de dólares vinieron de inversores argentinos. En total participaron 67 fondos e inversores entre los que participaron bancos, compañías mineras y empresas argentinas, además de otros fondos e inversores, lo que muestra que hubo diversidad y no un par de jugadores grandes.
Por su parte, el Gobierno sanjuanino celebró la colocación de deuda como un hito: no solo porque se concretó en un contexto internacional y local desafiante —con tasas altas y bonos argentinos golpeados—, sino porque marca el regreso de la provincia al mercado internacional después de varias décadas. La emisión fue a nueve años, con vencimiento en 2035, y contempla un esquema de pagos escalonado: 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante al cierre, en 2035. Los intereses, en tanto, se abonarán de manera semestral.
En la presentación ante los inversores, el Gobierno provincial puso el foco en dos cartas fuertes: la solidez fiscal y las perspectivas de crecimiento ligadas al desarrollo minero, especialmente del cobre. Ese respaldo económico fue clave para que San Juan pudiera volver a tocar la puerta del mercado internacional y obtener financiamiento en condiciones que hoy resultan más favorables que las de la Nación.
Un bono a nueve años: qué implica para San Juan
San Juan volvió al mercado internacional después de décadas y lo hizo con un bono a nueve años, que vence en 2035. Los intereses se pagarán cada seis meses y el capital no se devuelve de a poco, sino en tres grandes cuotas: un 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% final en 2035.
La jugada muestra confianza en la provincia, que se apoya en cuentas ordenadas y en el empuje de la minería —sobre todo del cobre— para convencer a los inversores. En un contexto difícil para la Argentina, San Juan logró abrir una puerta que estaba prácticamente cerrada para el país.